日合法性行為年齡 13歲上修16歲

日本參議院全體會議十六日表決通過刑法與其他法律的修正案，對性犯罪相關法律進行具里程碑意義的改革，包括重新界定性侵的定義、提高合意性交年齡與明確處罰要件。

ＢＢＣ、共同社與ＴＢＳ新聞報導，此次修法把「性交同意年齡」將從現行的「十三歲以上」提高到「十六歲以上」，以防止中學生等未成年人受到性侵。

據報導，這是日本自一九○七年頒布最低合法性行為年齡以來，第一次做出修正。

原則上，跟未滿十六歲的人發生性行為會受處罰，但年齡相近者之間的性行為不罰。如果受害人年紀在十三至十五歲之間，處罰對象則是「年長五歲以上的行為對象」。

修正案同時把性侵定義擴大，罪名從「強制性交罪」與「準強制性交罪」統一為「不同意性交罪」，把未經同意的性行為明確為犯罪的一種。

根據過去法律，檢察官必須證明受害者因暴力、脅迫而喪失行為能力。批評人士說，這項條件實際上是怪罪受害者反抗得不夠激烈。新通過法案納入一份可依強姦罪起訴的例子清單，包括受害者受酒精或藥物影響、心生恐懼，以及加害者利用社會經濟地位等狀況。

據報導，修正案亦將「強制猥褻罪」改為「不同意猥褻罪」，不同意性交罪與不同意猥褻罪的公訴時效均延長五年，並將窺淫癖納入刑事犯罪。