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美日菲國安首長會 強化島鏈抗中

聯合報／ 編譯張佑生／綜合報導
美軍巡弋飛彈核潛艦「密西根號」十六日抵達南韓釜山軍港，示警北韓不得輕舉妄動的意味濃厚。（法新社）
美軍巡弋飛彈核潛艦「密西根號」十六日抵達南韓釜山軍港，示警北韓不得輕舉妄動的意味濃厚。（法新社）

美國與日本菲律賓的國安首長十六日在東京會晤，三方同意台海和平穩定的重要性，並將合力應對北京在東海及南海咄咄逼人的行動。

這是三國國安首長首度會談，美國由白宮國家安全顧問蘇利文代表，日本是國家安全保障局長秋葉剛男，菲律賓是國家安全顧問安約。

美國國務卿布林肯預定十八日抵達北京訪問，台灣始終是華府與北京關係最敏感的部分。美國分別與日本和菲律賓簽署協防條約，會後聯合聲明表示：「三國將合作強化應變能力，維持印太區域的和平與穩定」。

聲明指出：「自由開放的海洋秩序，特點是航行自由，在單方試圖片面改變現狀的情勢下，自由公平的經濟秩序非常必要」。

雖然沒有指名道姓，但聲明文字顯然是針對北京。菲律賓、台灣、日本九州構成「第一島鏈」，菲律賓和台灣的戰略位置十分重要。美、日、菲同意，定期舉行聯合軍演。

對於中國漁船非法作業，三國同意透過日本的「政府安全保障能力強化支援」（ＯＳＡ）裝置，提高「海洋狀況把握」（ＭＤＡ）。

事實上，三國的海巡單位已在六月聯合操演。本月初在新加坡的「香格里拉對話」場邊，美、日、菲及澳洲的國防部長，已召開過第一次四國防務會議。

北韓是另一個討論焦點，尤其是在蘇利文十五日抵達東京當晚，北韓就試射兩枚彈道飛彈。南韓國防部十六日宣布美國海軍「密西根號」巡弋飛彈核潛艦（ＳＳＧＮ）時隔五年八個月訪韓，停泊在釜山軍港。

密西根號長一百七十公尺、寬十二點八公尺、排水量一萬八千噸，搭載一百五十枚射程達二千五百公里的「戰斧」巡弋飛彈，還可搭乘特種作戰人員執行特種作戰任務。

南韓海軍作戰司令金明秀表示，今年四月總統尹錫悅訪美時與拜登共同發布的「華盛頓宣言」，包含在南韓定期部署美國戰略資產的協議，「密西根」號訪韓旨在落實該項協議，體現「依靠力量實現和平」的意志。

南韓國防部表示，在密西根號訪韓期間，韓美海軍將舉行聯合特種作戰演習，加強特種作戰執行能力和互操作性，以應對不斷升級的北韓威脅。

美國 日本 菲律賓

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