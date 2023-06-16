德國與中國成壓力山大的伙伴？衝突「燃料」正在增長

中國國務院總理李強將於6月19日率多位部長訪問柏林，參加第七輪德中政府磋商，該磋商的座右銘是「共同可持續行動」（Gemeinsam nachhaltig handeln）。目前就共同點而言，北京和柏林之間的「儲備」似乎正在縮小。這一點在德國防長皮斯托瑞亞斯（Boris Pistorius）和中國防長李尚福最近在新加坡香格里拉對話期間的會晤中表現得很明顯，皮斯托瑞亞斯明確要求中方，立即停止招募前德國戰鬥機飛行員來培訓中國空軍飛行員的做法。柏林智庫全球公共政策研究所（GPPI）的貝納（Thorsten Benner）認為，這一事件顯示出「我們必須保持清醒，因為北京會利用一切機會來獲得關鍵技術、能力，以加強其自身的工業和軍事基礎」。

可能引起衝突的燃料正在增加

無論是技術外流，還是北京在俄羅斯入侵烏克蘭的情況下仍然堅持與莫斯科「堅如磐石的友誼」、台海日益緊張的局勢以及對中國對維吾爾族的壓迫問題：在德中之間，衝突的「燃料」正在增長。而且因為中國與美國的地緣政治競爭而進一步激化。

與此同時，中國仍然是德國最重要的貿易伙伴，這已經是連續第七年了。2022年，兩國之間的貿易總額達到近3000億歐元，其中德國對中國的貿易逆差超過800億歐元。

因此，這種關係不僅是重要的，也是複雜的。德中關係的矛盾性可以從這個事實中看出：在德國的官方文件裡，中國同時被描述為伙伴、競爭者和戰略對手。在過去，柏林強調的是伙伴關係的一面。自2011年開始的政府磋商見證了這一點：這種高級別的政府間對話只與特別親密的伙伴進行。2014年，德中關係甚至被提至「全方位戰略伙伴關係」的高度。但從那時起，在柏林等歐洲國家的首都，氣氛發生了變化。關係的重點明顯開始轉向戰略競爭。

柏林想要告別「一切照舊」

總部設在柏林的中國智庫Merics（墨卡托中國研究中心）的龐格拉茨（Barbara Pongratz）預計，這種轉向也將對即將舉行的第七輪德中政府磋商產生影響。這位德中關係問題專家說：「德國政府想要告別『一切照舊』。有信號表明，對比以往，這次政府磋商將少有盛大場面，也不會有重大商業合同的締結。」

在柏林由社民黨、綠黨和自民黨組成的執政聯盟的聯合執政協議中，已經能夠感受到德國對華政策的新風向。該協議整整12次提到中國，也包括在戰略競爭以及與歐洲伙伴合作的關鍵詞條下。協議中寫道：「為了能夠在與中國的體制競爭中實現我們的價值和利益，我們需要在共同的歐盟對華政策框架下，在德國制定一個全面的中國戰略。我們希望繼續進行政府間磋商，並使其更加歐洲化」。

德國遲遲拿不出中國戰略

Merics的專家龐格拉茨總結說，目前為止，「針對使德國的對華關係、中國戰略或政府磋商更加歐洲化，並沒有真正的討論。」除了柏林已經宣布的中國戰略還沒有出台之外，德國國家安全戰略的通過一推再推。柏林的中國戰略是要建立在國家安全戰略的基礎上，而後者的一再推遲也是因為執政聯盟內部存在意見分歧。

柏林政治學者桑德施耐德（Eberhard Sandschneider）認為，就會談的氣氛而言，中國戰略的推遲是「相對有利的」。這位中國問題專家說：「如果現在出台一份充斥中國批評的文件，可以想象，中國的自尊心將導致政府磋商被取消。」他還表示，「德國政府內部的分歧是一個公開的秘密。中方也知道這一點」。

執政聯盟的分歧

這並不奇怪，因為執政伙伴也會在公開場合爭執，尤其是在綠黨和社民黨之間。綠黨聲稱以價值為導向，對中國採取強硬的語氣，而社民黨則同時著眼於經濟利益。例如，當綠黨外長貝爾博克（Annalena Baerbock）在4月訪問北京尋求與中國外長秦剛公開交鋒時，社民黨議會黨團的保守派發表了一份關於德國對華政策的立場文件。議員們在文件中呼籲採取務實的中國政策，並警告不要採取反華戰略。

Merics的專家龐格拉茨表示，普遍認為，外長貝爾博克與總理蕭茲存在巨大的分歧，黨派政治是當前對華方針的特點。「但是如果你仔細聽，你會注意到，他們在語氣上存在差異。但所他們所傳遞的信息差異並不大」，這位中國問題專家說。

德中政府磋商將由總理蕭茲主持，這也許能使得困難的議題至少在語氣上是友好的。中國問題專家桑德施耐德表示，他對實際結果沒有太多具體期望。對他來說，最重要的是在三年來沒有進行過大規模個人接觸之後，磋商得以舉行。他說：「我同意那些與我交談的中國同僚的觀點：大家重新聚在一起，這迫在眉睫。不僅僅是在正式的會議上，而且也在眾所周知的茶餘飯後時間，彼此交流一下意見。這將改變氣氛，也許會使『共同可持續行動』成為可能，至少在某些領域。」

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