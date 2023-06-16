從13歲提高到16歲 日本百年來首度修改「性交同意年齡」

日本參議院全體會議16日表決通過刑法與其他法律的修正案，對性犯罪相關法律進行了具有里程碑意義的改革，包括重新界定性侵的定義、提高合意性交年齡與明確處罰要件。

BBC、共同社與TBS新聞報導，此次修法把視為能夠確定同意發生性行為的「性交同意年齡」將從現行的「13歲以上」提高到「16歲以上」，以防止國中生等未成年受到性侵。

據報導，日本自1907年頒布最低合法性行為年齡以來，這還是第一次做出修正。

原則上，跟未滿16歲的人發生性行為會受到處罰，但年齡相近者之間的性行為不罰。如果受害人年紀在13至15歲之間，處罰對象則是「年長5歲以上的行為對象」。

修正案同時把性侵定義擴大，罪名從「強制性交罪」與「準強制性交罪」統一為「不同意性交罪」，把未經同意的性行為明確為犯罪的一種，讓日本法律定義跟其他國家相符合。

現行日本刑法強制性交罪規定了「暴行或脅迫」等處罰要件，但調查機關構與法院判斷標準不一，輿論認為應針對未獲同意的性行為進行處罰，此次修法將內容改為符合實際情況，修正成「不同意性行為意思之『形成』、『表明』與『完成』中，某一項難以實現的狀態」，並列舉出暴行脅迫、酒精或藥物影響及濫用社經地位等8種狀況，不在其中的「其他類似行為」也將受到處罰。

據報導，修正案亦將「強制猥褻罪」改為「不同意猥褻罪」，不同意性交罪與不同意猥褻罪的公訴時效均延長5年，同時新制訂偷拍私密部位的內衣等等的「攝影罪」。