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WSJ：俄經濟遇上大問題 將衝擊企業利潤並推高通膨

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
俄羅斯勞動力供應緊張，程式設計師、工程師、電焊工和油氣鑽探人員全都缺工。路透
俄羅斯勞動力供應緊張，程式設計師、工程師、電焊工和油氣鑽探人員全都缺工。路透

華爾街日報報導，俄烏戰爭加劇俄羅斯數十年來最嚴重的勞動力緊缺狀況，因為數十萬勞工逃離俄羅斯或派往前線作戰，令因制裁和國際孤立而承受壓力的俄國經濟根基受創。

去年兩次移民潮，以及徵召大約30萬名男性入伍，讓原本就被人口下降問題困擾的勞動市場更吃緊。包括程式設計師、工程師、電焊工和油氣鑽探人員，這些都是提振經濟和支撐戰事不可或缺的職業。

根據俄羅斯央行調查，今年第1季，俄羅斯企業通報了1998年開始統計數據以來的最嚴重缺工狀況。

俄國總統普亭下令制定能扭轉人口外流趨勢的舉措。當局先前曾提議稅務減免、低利貸款、房貸優惠，以吸引科技業勞工留下來。財政部擬議，對戰爭爆發後出走，但保留在俄羅斯的工作，自土耳其、亞美尼亞和中亞等地遠距上班的人課稅。部分議員也威脅要沒收離開國家的俄國人財產。但尚未立法。

維也納國際經濟研究所（Vienna Institute for International Economic Studies）經濟學家Vasily Astrov表示：「除制裁之外，人力資本的損失對經濟來說是一大災難。受過教育、擁有技能的勞動人口流失，將在未來幾年拖累經濟潛力。」

缺工影響經濟，企業搶人將被迫提高工資，會削弱公司利潤並危及投資計畫，而且更高的工資會推高通膨。

俄羅斯 俄烏戰爭

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