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強烈氣旋襲南亞 印、巴疏散15萬人

聯合報／ 編譯羅方妤／綜合報導
強烈氣旋比頗傑預定印度時間十五日傍晚在印度與巴基斯坦接壤處登陸。印度古吉拉特邦沿海城鎮曼德維當天下起豪雨，民眾騎車經過積水路面。（歐新社）
強烈氣旋比頗傑預定印度時間十五日傍晚在印度與巴基斯坦接壤處登陸。印度古吉拉特邦沿海城鎮曼德維當天下起豪雨，民眾騎車經過積水路面。（歐新社）

強烈氣旋比頗傑（Biparjoy）預定印度時間十五日傍晚在印度與巴基斯坦接壤處登陸。兩國當局已從比頗傑行進路徑中易受影響的沿海地區撤離十五萬人。

氣象官員表示，Biparjoy在孟加拉語是「災難」的意思，中心位於印度西部古吉拉特邦雅考港約一百四十公里，及距巴基斯坦南部港口喀拉蚩兩百卅公里處。

印度氣象局（ＩＭＤ）古吉拉特邦分局局長莫漢提表示，「我們預測比頗傑會在傍晚登陸，大約在晚間八時、八時卅分左右」。ＩＭＤ警告登陸過程恐持續到深夜，比頗傑可能在阿拉伯海掀起二、三公尺高的浪，恐淹沒印巴兩國沿海低窪地區。預計比頗傑最大平均風速為每小時一一五至一百廿五公里，陣風風速高達每小時一百四十公里。

古吉拉特邦政府表示，已從可能受比頗傑侵襲的八個沿海地區撤離近九萬五千人。巴國信德省省長辦公室稱，救災單位已設立卅九座臨時收容所，疏散六萬七千多人，每處都將提供伙食並安排護理人員。印巴兩國都在學校禮堂和其他政府大樓設立臨時收容所。

在古吉拉特邦沿海城鎮曼德維，一名路透目擊者稱，強風將樹木連根拔起並造成積水。ＩＭＤ警告，鐵路網絡可能中斷，古吉拉特邦沿海臨時搭建的茅屋、未收成作物、農園和道路可能遭受重大破壞。

船隻已從巴國海岸一些區域離開，醫院對氣旋嚴陣以待。印度當局暫停漁民捕魚至十六日，關閉學校和海灘。

印度 巴基斯坦 海地

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