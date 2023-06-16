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強烈氣旋襲南亞 印、巴疏散15萬人
強烈氣旋比頗傑（Biparjoy）預定印度時間十五日傍晚在印度與巴基斯坦接壤處登陸。兩國當局已從比頗傑行進路徑中易受影響的沿海地區撤離十五萬人。
氣象官員表示，Biparjoy在孟加拉語是「災難」的意思，中心位於印度西部古吉拉特邦雅考港約一百四十公里，及距巴基斯坦南部港口喀拉蚩兩百卅公里處。
印度氣象局（ＩＭＤ）古吉拉特邦分局局長莫漢提表示，「我們預測比頗傑會在傍晚登陸，大約在晚間八時、八時卅分左右」。ＩＭＤ警告登陸過程恐持續到深夜，比頗傑可能在阿拉伯海掀起二、三公尺高的浪，恐淹沒印巴兩國沿海低窪地區。預計比頗傑最大平均風速為每小時一一五至一百廿五公里，陣風風速高達每小時一百四十公里。
古吉拉特邦政府表示，已從可能受比頗傑侵襲的八個沿海地區撤離近九萬五千人。巴國信德省省長辦公室稱，救災單位已設立卅九座臨時收容所，疏散六萬七千多人，每處都將提供伙食並安排護理人員。印巴兩國都在學校禮堂和其他政府大樓設立臨時收容所。
在古吉拉特邦沿海城鎮曼德維，一名路透目擊者稱，強風將樹木連根拔起並造成積水。ＩＭＤ警告，鐵路網絡可能中斷，古吉拉特邦沿海臨時搭建的茅屋、未收成作物、農園和道路可能遭受重大破壞。
船隻已從巴國海岸一些區域離開，醫院對氣旋嚴陣以待。印度當局暫停漁民捕魚至十六日，關閉學校和海灘。
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