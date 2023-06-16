希臘外海移民船沉沒 至少79死

希臘海岸防衛隊十四日指出，一艘滿載約四百名移民的船隻在伯羅奔尼梭外海沉沒，至少七十九人死亡，還有兩百人失蹤，是今年最致命的移民沉船事件之一。

希臘海岸防衛隊表示，獲報後緊急出動六艘海岸警衛隊船隻、一艘海軍護衛艦、一艘軍用運輸機和一架空軍直升機，以及幾艘私人船隻，救援行動持續進行中，截至當地時間十四日下午，已有一○四人獲救，都是男性，但海面颳起強風，大幅增加救援難度。

移民船沉 資料來源／法新社 製表／羅方妤

希臘海岸防衛隊表示，歐洲國際邊界管理署一架偵察機十三日下午就發現這艘船，並透過衛星電話與該船取得聯繫，但船隻「拒絕接受任何幫助」，稱只想繼續前往義大利。

據報導，未料幾小時後，大約十四日凌晨一時，船上有人通知希臘海岸防衛隊該船引擎故障，但沒多久就發生沉船意外，約十至十五分鐘後，船身便全部沉入水中。

有初步報告顯示，船隻沉船時可能載有數百人，但確切人數尚不清楚。海岸警衛隊發布的這艘破舊藍色船隻的航拍照顯示，甲板上幾乎每一寸地方都擠滿了人，據信從利比亞出發，準備前往義大利，船上大多上都是廿多歲男性，來自敘利亞及巴勒斯坦。

希臘媒體援引倖存者的話說，船隻幾乎是瞬間沉沒，接近地中海最深處。其中一人說，「引擎停下來，幾分鐘後就沉沒了」。