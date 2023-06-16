美日韓國安首長 齊喊護台海穩定

白宮國家安全顧問蘇利文十五日抵達東京，與日韓國安首長開會研商維持台海局勢穩定的重要性，以及強化三國在東海及南海的合作，還有北韓的核武及飛彈試射。北韓當晚隨即發射兩枚彈道飛彈，落入日本專屬經濟海域，石川縣北北西方向二百五十公里處。

蘇利文此行還將參加由美國、日本和菲律賓組成的三方安全對話首次會議。在為期兩天的訪問中，蘇利文將與同行「討論在一系列關鍵地區和全球性問題上深化合作的方式」。

美日菲三方安全對話最早由日本提出。日本和美國都認為與菲律賓建立更為緊密的關係，對於增強對北京的威懾力，和為潛在的台灣危機做準備，至關重要。

日本共同社日前報導，隨著北京對台灣的態度日趨強硬，日本和美國都認為，菲律賓作為位於世界重要海上商業通道和台灣的近鄰，在維護該地區和平與穩定方面具有戰略重要性。

十五日，南韓外交部長朴振就中國駐韓大使邢海明的言論再次表示，已向邢海明本人提出嚴重警告，責任完全在於邢海明。希望基於互相尊重的精神，發展韓中友好關係。

朴振還就韓中外長在會議期間會晤的協調情況、北韓方面會否出席論壇等提問表示，曾與中國外長秦剛進行過一次電話通話，至今尚未會面，相信有機會自然而然地見面。

朴振還表示，韓方願與北韓進行無條件的對話，因此只要有機會，期待與北韓就無核化問題進行開誠布公的交流。

尹錫悅政府態度轉硬，北京開始經營南韓在野黨，共同民主黨議員日前訪問中國，與外交部副部長孫衛東舉行會談。外交部發言人汪文斌十五日證實，指出中方認為，越是在雙邊關係面臨困難的時候，兩國政府和各界人士越要加強溝通，共同為推動中韓關係健康穩定發展發揮積極作用。