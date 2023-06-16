美國與伊朗悄接觸 盼局勢降溫

華爾街日報報導，消息人士稱美國拜登政府已默默重啟與伊朗對話，力圖讓伊朗釋放被關押的美國國民，並遏制伊朗發展核武。

美伊雙方官員表示，隨著重啟接觸，美方允許解凍伊拉克政府先前向伊朗進口電力和原油支付款項廿五億歐元（約台幣八三一億元）。美國先前對伊朗實施經濟制裁，凍結這筆款項。

美國官員描述這筆資金轉移是例行公事，與會談無關。先前也曾發生類似資金轉移，只是這次用歐元而非當地貨幣。

消息人士說，美伊資深官員去年十二月開始會談後，白宮官員前往阿曼至少三次，進行進一步間接接觸。阿曼官員在美伊雙方間傳遞訊息。

美國總統拜登上任後承諾恢復伊朗限核協議，該協議限制伊朗發展核武，伊朗則以遵守協議換取取消經濟制裁，之後於去年十一月稱該協議已死。美國在前總統川普執政時期退出核協議。

美國最近在外交上的嘗試代表拜登正試圖達成微妙的政治平衡，關注冷卻美伊緊張局勢。隨著伊朗提供俄羅斯無人機，用於在烏克蘭作戰，並推動濃縮鈾行動，又扣押油輪在波斯灣，美伊緊張局勢升高。

作為釋放美國人和限制發展核武的交換條件，伊朗尋求拿回遭美國制裁而凍結在海外的數十億美元能源收入。伊朗官員多次將釋放遭關押的美國人，換取拿回被凍結在南韓的七十億美元資金（約台幣二三四二億元）聯繫，並要求收回扣押在伊拉克的數十億美元販售油氣款項。

了解此事的南韓政府前官員說，美伊雙方正持續針對解凍資金以達成人道主義目的討論。

隨著總統大選逼近，拜登政府極力避免將美伊談判推上政治議程的首位。任何正式協定，甚至是沒這麼正式的諒解，都可能促使國會審查。共和黨人與一些民主黨人強烈反對美伊達成核協議。

消息人士指出，美國伊朗事務特使馬利去年稍晚在紐約與伊朗駐聯合國大使會面，一系列會面持續到今年四月。知情人士說，卡達一直針對釋放遭伊朗關押美國人相關討論調停。伊拉克資深官員表示，拜登自去年十二月以來部分批准遭凍結的購買伊朗能源款項。

華府智庫「華盛頓近東政策研究所」資深研究員羅姆說：「儘管美國曾進行過類似批准，但最近的批准無法與美方尋求全面緩和與伊朗緊張局勢分開看待。」

伊朗最高領袖哈米尼似乎對與美方達成某種協議持開放態度，他說：「有些領域還是可以達成協議的。這沒問題。」