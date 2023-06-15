快訊

人際關係差釀殺機？日本自衛官候補生「針對教官射殺」

符合預期！美台央行利率同步「凍漲」 終結連五升

整理包／112年分科測驗考程出爐 不考國、英、數乙「7科考前劃重點」

「被困等死」邊境封鎖、飢荒與黷武 北韓慘況曝光

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導
北韓專家指出，因為北韓於疫情期間邊境封鎖，導致糧食無法進口，使得國內狀況愈來愈糟。示意圖／ingimage
北韓專家指出，因為北韓於疫情期間邊境封鎖，導致糧食無法進口，使得國內狀況愈來愈糟。示意圖／ingimage

「我的鄰居已經餓死了！」北韓民眾在外媒秘密採訪如此表示。北韓專家指出，因為北韓於疫情期間邊境封鎖，導致糧食無法進口，使得國內狀況愈來愈糟。北韓領導人金正恩曾一度表示，要促進糧食生產，隱隱顯露國內糧食危機，但他仍將大量資金投資於軍武採購。

北韓浮現飢荒危機

北韓民眾於2020年以新冠肺炎為由，停止所有國際旅遊與貿易，並嚴格打擊走私與非法越境的行為。《BBC》報導，英國廣播公司在民間組織的協助下，秘密採訪了三位北韓民眾，他們表示，自從封鎖邊境以來，他們每天都擔憂會餓死或者因為違反法規而被處死。

「起初，我害怕死於新冠肺炎，但後來我開始擔心我會餓死，」其中一位民眾如此表示。在北韓宣布封鎖邊界時，也中斷了糧食、農業器械與農藥的進口，導致該國糧食無法自給。同時，邊境封鎖加強，也導致糧食走私貿易備受打擊，進一步惡化國內的饑荒危機。

研究北韓的經濟學家沃德說，目前在北韓，連正常的中產階級都面臨挨餓的狀況，相當令人擔憂。長期研究北韓政府人權問題的漢娜也認同說，北韓在過去十年內，雖然有侵犯人權的劣跡，但很少聽說有飢荒，顯見目前北韓陷入相當困難的狀況。

窮兵黷武損農業

接受秘密採訪的北韓民眾透露，該國政府在封鎖邊境的三年間，通過新法律，並加強刑責，完全管控民眾的生活，更喊到「我們被困著這邊等死」。根據數據指出，在新冠疫情期間，過去每年約有1千名民眾逃離北韓，但現在數字將近降低到零。

然而，儘管面對糧食危機，金正恩也曾公開強調，「要強化國內的糧食生產」，但。《DefenseNews》報導，北韓「橡皮圖章」的國會年初通過國防預算，國防預算仍是其中大宗。比照2022年，北韓共測試了創紀錄的63枚導彈，據估計，這些測試的總成本超過5億美元，遠高於北韓的農業規模。

【更多精采內容，詳見

北韓 新冠肺炎 疫情

延伸閱讀

習近平70歲生日 金正恩發送賀電送祝福

金正恩向普亭靠攏 美憂北韓運送更多武器給俄

姐送寶寶衣暗示懷孕！弟以為要給主子「興奮抓貓試穿」網友全笑翻：好天真可愛

重申立場！岸田文雄：與金正恩的峰會應「盡早實現」 北韓罕見速回應

相關新聞

性騷案連環爆！BBC也關注：Netflix影集掀「台灣#MeToo浪潮」

台灣社會近日性騷案件連環爆，BBC報導，這場由Netflix熱門影集《人選之人─造浪者》所帶起的#Metoo運動，正在衝...

「被困等死」邊境封鎖、飢荒與黷武 北韓慘況曝光

「我的鄰居已經餓死了！」北韓民眾在外媒秘密採訪如此表示。北韓專家指出，因為北韓於疫情期間邊境封鎖，導致糧食無法進口，使得國內狀況愈來愈糟...

日本向藍領工人開大門 可帶家人無限期居留

疫情前赴日旅遊，會發現很多華人打工族在日本工作，疫情後到日本，以前很少看到的印度人也愈來愈常見。

山口事件的重演？日本自衛官候補生槍擊案，射殺教官的開槍動機

「在實彈訓練的最後一天，朝向教官開槍...」日本陸上自衛隊的自衛官候補生槍擊命案，已確認造成2死1傷，行兇的候補生在今天15日警方以殺人罪嫌疑移送法辦。事隔24小時後的調查，警方有初步的案情還原，兇手是在準備進行實彈射擊訓練時，突然向身旁的自衛官開槍，兇手坦承是要針對現年52歲的教官，並以手持的89式突擊步槍擊發4發子彈。根據警方初步的說法，兇手供稱人際關係不佳，但具體是否與教官發生衝突等細節，尚待釐清。案發之後，許多新聞討論也讓人聯想起1984年，同樣發生在陸自射擊場的山口事件，當時21歲的二等陸士持槍亂射而引發命案，也衝擊了當時日本自衛隊關於軍中精神健康的照顧問題。

蘇利文訪東京與日菲韓會談 布林肯訪中前加強亞洲盟邦友誼

白宮國家安全會議聲明指出，拜登總統派遣國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)前往東京，15日起與日菲韓三國國安...

強烈氣旋傍晚登陸 印度與巴基斯坦逾14萬人疏散

強烈氣旋比頗傑（Biparjoy）預定印度時間今天下午在印度與巴基斯坦接壤處登陸，兩國沿岸地區大約14萬人已提前疏散至較...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦