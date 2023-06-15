「被困等死」邊境封鎖、飢荒與黷武 北韓慘況曝光

「我的鄰居已經餓死了！」北韓民眾在外媒秘密採訪如此表示。北韓專家指出，因為北韓於疫情期間邊境封鎖，導致糧食無法進口，使得國內狀況愈來愈糟。北韓領導人金正恩曾一度表示，要促進糧食生產，隱隱顯露國內糧食危機，但他仍將大量資金投資於軍武採購。

北韓浮現飢荒危機

北韓民眾於2020年以新冠肺炎為由，停止所有國際旅遊與貿易，並嚴格打擊走私與非法越境的行為。《BBC》報導，英國廣播公司在民間組織的協助下，秘密採訪了三位北韓民眾，他們表示，自從封鎖邊境以來，他們每天都擔憂會餓死或者因為違反法規而被處死。

「起初，我害怕死於新冠肺炎，但後來我開始擔心我會餓死，」其中一位民眾如此表示。在北韓宣布封鎖邊界時，也中斷了糧食、農業器械與農藥的進口，導致該國糧食無法自給。同時，邊境封鎖加強，也導致糧食走私貿易備受打擊，進一步惡化國內的饑荒危機。

研究北韓的經濟學家沃德說，目前在北韓，連正常的中產階級都面臨挨餓的狀況，相當令人擔憂。長期研究北韓政府人權問題的漢娜也認同說，北韓在過去十年內，雖然有侵犯人權的劣跡，但很少聽說有飢荒，顯見目前北韓陷入相當困難的狀況。

窮兵黷武損農業

接受秘密採訪的北韓民眾透露，該國政府在封鎖邊境的三年間，通過新法律，並加強刑責，完全管控民眾的生活，更喊到「我們被困著這邊等死」。根據數據指出，在新冠疫情期間，過去每年約有1千名民眾逃離北韓，但現在數字將近降低到零。

然而，儘管面對糧食危機，金正恩也曾公開強調，「要強化國內的糧食生產」，但。《DefenseNews》報導，北韓「橡皮圖章」的國會年初通過國防預算，國防預算仍是其中大宗。比照2022年，北韓共測試了創紀錄的63枚導彈，據估計，這些測試的總成本超過5億美元，遠高於北韓的農業規模。

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