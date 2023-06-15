福島核廢水入海政治化 日漁民不支持

韓國最大在野黨「共同民主黨」代表李在明6月8日受中國駐韓大使邢海明邀約至公邸用餐時，稱日本排放處理水一事是「日方出於經濟等利益考慮，把太平洋當作自家下水道，是極其不負責任的行為」。隨後李在明則回稱「我們要一同發聲，共同就此拿出對策」。

對此，韓國執政黨「國民力量」黨代表金起炫也在8日緊急與日本駐韓大使相星孝一會談，雙方就處理水問題一事如何消除韓國國民不安等進行近一步磋商。對於在野黨與中國的聲明，金起炫也強調是「惡意的宣傳、煽動」，只會讓日韓關係出現惡化、也給韓國漁業相關人士帶來影響。

中國的態度則是一如既往地堅決，稱日本「一意孤行」外，外交部發言人更稱「極其自私和不負責任」。而相反地，先前韓國總理韓惪洙則是在5月底就處理水排放一事對記者團稱「我們想拿到的資料幾乎都收到」後，並說「對此相當滿意」，兩國官方呈現不同的態度。

事實上，在廣島G7峰會過後，韓國官方也派遣官方視察團前往福島。然而，在視察數日回韓國後，韓國官方對此態度依舊謹慎，原子能安全委員會委員長劉國熙只稱「我們在科技、技術檢討的過程中取得進展」，但也避免立刻下結論，並說會再跟東京電力公司索取更多資料，不排除會有再度視察的行程，態度相對和緩。

日本這次主要是排放包含「氚」等放射性物質的處理水，排放前的放射性物質含量會稀釋至低於標準飲用水七分之一。由於十幾年下來廢爐作業的冷卻水儲存量已經到達飽和，官方最後決定將其稀釋處理後排放，只是這樣的動作，也引發當地漁民，以及中國、韓國與太平洋島國的不安與疑慮。

帕勞總統惠普斯（又名惠恕仁）在4天訪日行程時的6月13日，特地安排福島縣的行程，親自視察處理水的作業流程。在聽取官方的簡報後，惠普斯稱：「我理解到存在各種課題。覺得提高廢爐的透明度相當重要」。先前包括另一島國斐濟的內政移民部長也稱對排放「非常擔憂」。

為了讓國際社會安心，日本首相岸田文雄計畫在7月上旬親自接待國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西（ Rafael Mariano Grossi），並預計親手將各項報告書交給他，由雙方討論最終的處理水排放時程。國際原子能機構先前也於5月底至6月初造訪核電廠內，並預計於6月底前公布調查報告。但無可諱言，在中國與韓國間，處理水排放也引發政治效應。

日漁業船主集體反對

不過對於當地漁民來說，好不容易在地震與核災的十年後，當地海域逐漸解禁捕撈，卻要面對處理水的排放下，可能讓當地的海產再度遭逢「印象不佳」的惡名，因此這幾年紛紛表達反對。日本經濟產業大臣西村康稔，特別在10日時造訪宮城、福島與茨城等三縣，與當地漁業團體交換意見，但仍未達成共識。

福島縣的漁業協會會長野崎哲無奈對日本記者說：「（會談）就是平行線。我們反對排放的想法是不變的」，對此西村只是強調稱「在廢爐的同時、漁業當然會持續，（排放量）會在兩者間取得共識並交換意見」。

茨城縣的漁業會長飛田正美則是批評，國家還未盡到完全說明的責任，並稱：「如果擅自排放絕對會對讓漁業業者大幅衰退。絕對反對」。

雖然西村等中央官員在三個縣都花了近一小時與當地漁業協會溝通，但都是各說各話的情形，飛田感嘆：「如果數十年都是這樣（排放）的話，對許多人將來的捕魚前景只會更令人擔憂」。

日本政府與東京電力公司，在2015年時曾與當地各漁會達成共識，在得到各方理解前不會做出包括排放處理水在內的行為。

不過在2021年4月時，終究因為儲存量已經達到極限，不得不做出排放決定，只是不少漁業主仍是對政府的說明不盡完整等，過去屢次表示意見。如今距離夏季僅剩一個多月，在最後有限地時間內如何得到國內外真正理解，也是將考驗岸田內閣，同時會影響到往後的眾議院國會選舉。

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