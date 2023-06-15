VivaTech巴黎揭幕 馬克宏暢談人工智慧發展

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天在巴黎舉行的歐洲最大科技盛會之一「法國科技萬歲」（VivaTech）發表談話時說，法國要成為人工智慧（AI）領頭羊。

法新社報導，馬克宏宣布再投入5億歐元（新台幣166.5億元）資金，用來「創造人工智慧冠軍」，並讚賞針對法語人士的計畫，因為各界愈來愈擔心矽谷（Silicon Valley）企業助長英語主宰人工智慧系統。

身兼推特（Twitter）老闆和特斯拉（Tesla）執行長的馬斯克（Elon Musk）預計16日現身這場科技盛典，屆時他可能會談論他的新創大腦晶片公司Neuralink。Neuralink最近獲得美國批准執行大腦移植晶片的人體試驗，有望藉此治療癱瘓、失明及精神相關疾病。

超過2000家企業在14日至17日舉行的VivaTech展示自家產品，從擴增實境（AR）滑雪面罩到可讓使用者與已故荷蘭後印象派大師梵谷「聊天」的AI機器人，應有盡有。

這場展會料將吸引數以萬計人士共襄盛舉，17日將開放公眾參觀。

馬克宏是VivaTech的常客，而他今年做出的承諾，將加劇歐洲對人工智慧科技主導地位的競爭，英國最近也發布了一連串聲明。

馬克宏稍早證實自己將於16日與馬斯克會面，他也談到提高人工智慧訓練水準以創建幾個卓越運算中心（CoE）。

他與幾家法國新創公司的創辦人一同登台，其中包括成立僅一個月的Mistral AI。Mistral AI本週宣布已籌集1.05億歐元，創下法國AI公司的融資紀錄。

馬克宏也鼓勵歐洲聯盟儘快通過人工智慧相關法規，但警告別在未投資的情況下進行監管。

他說：「最糟糕的情況是歐洲投資遠低於美國和中國，卻著手制定監管規範。這種情況可能發生，但我不支持。」

自2021年以來，歐盟的「人工智慧法」（AI Act）一直在這個聯盟的立法程序中反覆進行討論，不太可能會在幾年內生效。