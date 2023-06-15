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澳洲考量國安 推新法阻俄羅斯在國會旁設立使館

中央社／ 雪梨15日綜合外電報導

澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）今天說，基於國家安全威脅，將阻止俄羅斯在澳洲國會大廈旁邊興建新的大使館

綜合法新社與美聯社報導，俄羅斯目前在澳洲首都坎培拉的國會大廈附近持有一片土地的租約，打算在這裡興建新的大使館。

澳洲政府一直試圖終止這項於2008年簽署的長期租賃協議，但沒有成功。

艾班尼斯說，由於其他法律途徑行不通，將基於國安考量，推出新法以阻止建設。

他說，今天向國會提出的法案，將根據安全機構的建議，終止俄羅斯在規劃新建使館地點的租約。

他告訴記者：「政府已收到非常明確的安全建議，攸關俄羅斯在距離國會大廈這麼近的地方新設大使館所構成的風險…我們正迅速行動，確保租賃地點不會變成正式外交機構。」

澳洲內政部長歐尼爾（Clare O'Neil）說，俄羅斯提議新建的大使館構成明確威脅，主要問題在於地點，「直接毗鄰國會大廈」。

俄羅斯目前使用前蘇聯大使館，距離國會大廈較遠。

俄羅斯 大使館 澳洲

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