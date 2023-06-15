布林肯與秦剛通話 保持美中溝通管道暢通

美國國務卿布林肯與中國大陸外交部長秦剛十四日通話，布林肯表示，兩人討論了「保持溝通管道暢通」重要性。大陸外交部說，秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場。美國國務院和央視昨晚宣布，布林肯將於十八日到十九日訪問中國，會晤中國資深官員。

布林肯在推特上表示，「今晚與中國國務委員兼外交部長秦剛通了電話，就保持溝通管道暢通所做的持續努力以及雙邊與全球議題進行討論」。

美國國務院發言人米勒在聲明中說，「國務卿先生討論保持開放溝通管道以負責任管理美中關係、避免誤判和衝突的重要性，此外也談到解決一系列雙邊和全球問題」。

米勒說，布林肯「明確表示美國將繼續利用外交接觸，來提出關注和潛在合作領域」。

國務院新聞稿表示，布林肯此行顯示美方以負責任的態度管理雙邊關係，布林肯與北京外長秦剛十三日晚間通話，就是確認行程。布林肯將於十六日至廿一日訪問中國與英國，預計十八日抵達首站。這將是二○一八年十月時任國務卿龐培歐訪陸以來，美國國務卿首次出訪北京。布林肯原定二月五日至六日訪問中國，但出發前夕爆發中國偵察氣球飛越美國上空事件，美中關係再度惡化，因此延期訪問。

美國總統拜登和大陸國家主席習近平去年十一月在印尼峇里島會面，同意努力防止雙方緊張局勢升高，並商定由布林肯訪陸。布林肯原定今年二月初訪問北京，但因美國發現並擊落一枚疑似大陸間諜氣球事件，布林肯推遲行程。

新華社報導，大陸外長秦剛北京時間十四日應約與布林肯通電話。秦剛就台灣問題等中方核心關切闡明嚴正立場，強調美方應予尊重，停止干涉中國內政，停止以競爭為名損害中方主權安全發展利益。

秦剛指出，年初以來，中美關係遭遇新的困難和挑戰，責任是清楚的，中方始終遵循習近平提出的相互尊重、和平共處、合作共贏原則看待和處理中美關係。

秦剛表示，希望美方採取實際行動，落實中美元首在峇里島會晤重要共識及美方有關承諾，並與中方相向而行，有效管控分歧、促進交流合作，推動中美關係止跌企穩，重回健康穩定發展軌道。

對於近來西方媒體持續報導布林肯將訪陸，大陸外交部發言人汪文斌在昨日例行記者會中僅表示，目前沒有可以提供的消息，「如果有消息的話，我們會及時發布」。