蓋茲推特宣布抵達北京 傳周五將與習近平會面
路透引述兩名知情人士報導，微軟共同創辦人蓋茲將在本周五（16日）訪問中國大陸時會見中國國家主席習近平。
這將是習近平近年來首次會見外國民營企業家。消息人士說，這次會面可能是一對一的會面。 第三位消息人士證實他們會見面，但未提供更多細節。蓋茲14日發推文說，這是他2019年以來首次訪問北京。
蓋茲14日在推文中說，他已經抵達北京，此行目的將是與蓋茲基金會的合作夥伴會面。
蓋茲在台灣時間14日晚上9點多發文表示：「我剛降落在北京機場，是我2019年來的第一次，我很期待訪問逾15年來和蓋茲基金會一起致力於全球健康和發展挑戰的夥伴們。」「解決氣候變遷、健康不平等和糧食不安全等問題上需要創新。從開發抗瘧疾藥到投資氣候適應，中國大陸在這些方面很有經驗。」
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