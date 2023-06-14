涉俄羅斯報導被篡改 紐西蘭廣播電台調查

紐西蘭公共廣播機構--紐西蘭廣播電台（Radio New Zealand）表示，至本周三（6月14日）已修正了其網頁上發表的22篇報導，原因是這些2022年4月以來發表的文章「編輯不當」。紐西蘭廣播電台是官方出資運營的媒體，但編輯工作不受政府的干預。

該媒體於上周五首次披露了這一事件，稱董事會決定，有必要進行獨立調查。電台發布的一份聲明表示，調查小組將審視編輯流程，「檢查導致在國際新聞報導中因多次編輯加入不當內容的各種因素和警示信號」。

紐西蘭廣播電台公布的此次修改的22篇報導的清單顯示，其中21篇報導的來源是路透社，一篇源自英國廣播公司BBC。該電台稱，至周三，已審核了250篇報導。

最新修正內容中的大多數顯示，之前的編輯更改了原文，以致把一些對在烏克蘭發生事件做出的親俄羅斯的解讀作為事實來呈現。此外，涉及另一些議題--包括台海關系以及中東問題的一些報導也做了修正。

紐西蘭廣播電台CEO和主編湯普森（Paul Thompson）稱這些違規修改的內容為「親克里姆林宮的垃圾」，對出現這一情況「感到震驚」。該電台在聲明中表示，將繼續審核其網站上發表的報導，並在發現問題時，將文本復原到初始的狀態。

紐西蘭廣播電台董事會主席吉姆·馬特（Jim Mather）表示，相關調查將由3位獨立專家來進行，這樣做「有助於實現和保持紐西蘭廣播電台新聞報導的高標準」。他說，「我們將聚焦於重建公眾對我們的信任。」

調查小組將由三人組成，包括紐西蘭媒體法律專家威利·埃克爾（Willy Akel），公共法律專家、前記者琳達·克拉克（Linda Clark）和澳大利亞廣播公司前編輯規範主管阿蘭·桑德蘭（Alan Sunderland）。

紐西蘭廣播電台稱，於上周五（6月9日）發現了編輯方面的問題，並立即開展了調查。一名工作人員在調查期間被停職，且無法再進入公司的電腦系統。

（路透社、紐西蘭廣播公司）

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