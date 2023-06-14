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美國會盼施壓南非 要求勿與俄羅斯互動

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
美國國會希望政府能以貿易協定施壓南非政府，讓其不要支持俄羅斯。圖為普丁與南非總統瑞馬佛沙。（Wikimedia Commons）
美國國會希望政府能以貿易協定施壓南非政府，讓其不要支持俄羅斯。圖為普丁與南非總統瑞馬佛沙。（Wikimedia Commons）

美國要用貿易協定施壓南非，減少與俄羅斯的經濟互動？美國眾議院外交委員會13日發表給國務院的公開信，呼籲美國政府用「非洲貿易協定」談判，要求南非政府減少與俄羅斯的合作。委員會不滿南非與中國、俄羅斯進行軍演，還在金磚集團中邀請俄羅斯總統普亭出席峰會。南非外交部則表示，美國不可以此作為談判藉口。

國會盼經濟施壓南非

根據《半島電視台》報導，美國眾議院外交委員會13日發表公開信，呼籲總統拜登、國務卿布林肯將美國與非洲的貿易協定《非洲成長與機會法案（AGOA）》，作為要求南非不要與俄羅斯互動的籌碼。此協議將於2025年到期，美國將到南非約翰尼斯堡與非洲各國進行協議峰會，討論未來方向。

紐約時報》提到，南非因此協議受惠甚深，今年第一季南非出口美國的金額高達10億美元，是非洲除了奈及利亞以外最大的受惠者，非洲國家領導者多數都希望能夠延長，但此信指出，南非並沒有譴責俄羅斯入侵烏克蘭，美國不應該在南非舉辦貿易協定論壇，否則就是變相支持俄羅斯。

對此，拜登非洲事務特助德維蒙特僅回應說，白宮會關注國會對南非政府立場的顧慮，但對於是否要以貿易協定作為籌碼，他並沒有多談；南非外交部則回應說，美國不可以隨便找藉口就不讓AGOA續約，南非貿易與產業部則表示，不會公開對美國回應對於這封信的看法。

非洲也成大國角力場

南非一直沒譴責俄羅斯入侵烏克蘭，在俄烏戰爭中保持中立，但在2月南非與中國、俄羅斯舉行聯合軍演，而且將主辦金磚5國峰會的南非還打算邀請俄羅斯總統普亭出席，美國還指控南非偷偷購買俄羅斯武器，但南非政府回應說對此不知情。

美國自拜登上任後，又開始恢復對非洲的互動，包括簽定貿易協定、援助等，與在非洲布局甚久的中國、俄羅斯競爭，隨著美中科技戰、俄烏戰爭爆發，西方與非西方集團在世界各地的競爭益發激烈。

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南非 美國 俄羅斯

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