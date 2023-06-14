白俄總統：我們收到的核彈威力是廣島和長崎爆炸的三倍

路透社報導指出，在白俄羅斯境內部署核武器是蘇聯解體以來，俄羅斯首次在其領土之外的地區部署可以在戰場上使用的射程較短、威力較小的戰術核武。

這一步驟引起美國及其盟友，乃至中國的密切關注。中國一再告誡不要在烏克蘭戰爭中使用核武器。

白俄羅斯總統魯卡申柯在接受俄羅斯一家國營電視台採訪時說：「我們擁有從俄羅斯接收的導彈和炸彈。」白俄羅斯國家通訊社將採訪內容發表在Telegram的頻道上。

魯卡申柯在採訪中表示：「（我們得到的）炸彈威力比（美國在）廣島和長崎投下的核彈威力大三倍。」

魯卡申柯是俄羅斯總統普亭親密的盟友。周二（6月13日）他就曾在另一個場合對外確認，白俄羅斯將在數日內接收來自俄羅斯的戰術核武器，相關準備工作已經完成。他還說，如果有需要，他還有能力接收遠程導彈。

上周五，俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯將保留對戰術核武的控制權，在存放這些武器的特殊儲存設施準備就緒後，將開始在白俄羅斯部署戰術核武。

今年3月，普亭宣布同意在白俄羅斯部署戰術核武器，並指出美國在過去幾十年中在歐洲許多國家部署了這種武器。

美國對此持批評態度，同時強調美方無意改變對戰略核武器的立場。美國方面也表示，目前沒有看到任何跡象表明俄羅斯準備使用核武器。

魯卡申柯在接受俄羅斯國營電視台採訪時說，白俄羅斯境內擁有許多蘇聯時期遺留下來的核儲存設施，現在已經恢復了其中的5、6個。

魯卡申柯還說過，部署核武器可以對潛在的侵略者形成威懾。白俄羅斯同北約三個成員國接壤，分別是立陶宛、拉脫維亞和波蘭。

（路透社）

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