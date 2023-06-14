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東亞頻傳高溫 恐帶動燃煤發電增加

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
亞洲地區溫度上升，恐將帶動電力需求增加。(Photo by H. Michael Miley on Flickr used under Creative Commons license)
亞洲地區溫度上升，恐將帶動電力需求增加。(Photo by H. Michael Miley on Flickr used under Creative Commons license)

東亞地區溫度恐持續上升。由於預測包含中國、日本與台灣在內近期溫度會持續增加，預料也會帶動燃煤發電需求增加，為地球製造更多污染。

6~8月溫度預計上升

據《路透社》報導，Refinitiv數據指出，未來幾週，北京、香港、日本、台灣與南韓溫度都將高於長期平均值，北京、東京與台北附近今年6、7、8月預測溫度會比平均值高出4%，首爾與香港溫度則會高於正常3.4%。

國際能源署指出，中國、日本與南韓都是高度使用冷氣國家，佔全球裝機數量將近一半，在高溫期間當地民眾勢必會使用冷氣，造成電力公司供電需求未來幾個月也會增加。

據智庫Ember指出，以中國為例，發電近6成是來自燃煤，日本與南韓為30%，台灣則為43%。中國、日本、南韓和台灣的燃煤發電所產生的二氧化碳總排放量在2022年來到49億公噸，如果大量燃煤使用趨勢持續，預計2023年將超過50億公噸。

中國5月用電已達尖峰

據《自由亞洲電台》報導，中國尖峰用電需求在5月底已來到新高，時間比去年提前1個月。預計下週北京溫度將接近攝氏40度，而上海在5月29日也創下150年來最高溫紀錄，來到攝氏36.7度。

彭博社報導，雖然截至目前為止，中國成功避免發生任何大規模停電，但民眾會選擇到夜市購物不在白天購物，啤酒和冰淇淋的銷售量也在上升中。當地媒體報導，空調銷售量也較去年增加了95%。

科學家表示，過去8年是有記錄以來全球最溫暖的8年，其中2016年更是有記錄以來最熱的一年。

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