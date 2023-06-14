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法媒獨家：馬克宏致電南非總統 想參加8月金磚峰會

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
南非總統拉瑪佛沙（左）與馬克宏在2022年G20峰會上會晤。 圖取自《L'Opinion 》
南非總統拉瑪佛沙（左）與馬克宏在2022年G20峰會上會晤。 圖取自《L'Opinion 》

法國《言論報》(L'Opinion)6月12日獨家報導稱，對於2023年8月22日至24日將在南非約翰內斯堡舉辦的金磚國家領導人峰會，法國總統馬克宏曾在6月初與峰會主辦國首腦、南非總統拉瑪佛沙通話，並提出了參加這一屆金磚國家領導人峰會的想法。而消息人士稱，拉瑪佛沙並沒有對馬克宏做出承諾。

大陸《觀察者網》轉載了這則報導說，法國《言論報》首先拋出一個設想：「如果馬克龍今年秋天成為首個參加金磚國家會議的西方國家領導人，會怎樣呢？」《言論報》寫道，「這個賭注有點瘋狂，也是前所未有的」，意味著法國總統要「與美國領導下的全球治理競爭」，而愛麗舍宮正在努力實現這個目標。一名愛麗舍宮的消息人士說，若馬克宏的計劃最終成行，「那將是一個大熱門」。

根據《言論報》報導，這名來自愛麗舍宮的消息人士透露，本月初，馬克宏與南非總統拉瑪佛沙通話，提出了想要參加本屆金磚國家峰會的想法，但拉馬福薩並沒有立即表態。該消息人士稱：「（馬克宏）在兩國領導人的談話中提到了出席這次峰會，但南非方面沒有表示是否會將這次峰會擴大到其他非成員國的領導人。」

報導說，法國將於6月22日和23日在巴黎舉行旨在達成新的全球金融協議的首腦會議，預計將有大約40位國家元首和政府首腦出席，其中包括南非總統拉瑪佛沙。《言論報》稱，馬克宏是一名新多邊主義的推動者，呼籲徹底改革二戰後的國際體系，以避免西方國家與新崛起的發展中國家分裂。

馬克宏 法國 南非

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