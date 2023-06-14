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「硬著陸」發生意外！美軍直升機在敘利亞發生事故釀22傷

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
美國軍方一架直升機上周末在敘利亞東北部發生事故造成22名美軍受傷，美國國防部13日表示事故原因為「硬著陸」。美聯社
美國軍方一架直升機上周末在敘利亞東北部發生事故造成22名美軍受傷，美國國防部13日表示事故原因為「硬著陸」。美聯社

美國軍方一架直升機上周末在敘利亞東北部發生事故造成22名美軍受傷，美國國防部13日表示事故原因為「硬著陸」（Hard Landing）。

華盛頓郵報報導，美國國防部發言人辛格（Sabrina Singh）表示這架CH-47「契努克」（Chinook）運輸直升機是美國特種作戰部隊用於夜間突襲和其他敏感任務的運輸機。

據悉，事發當時直升機正在起飛階段，其中一個旋翼出問題導致「硬著陸」。負責監督敘利亞和中東其他地區軍事活動的美軍中央司令部（US CentralCommand）在12日晚間的另一份聲明中表示這起事件造成「不同程度的傷害」。

事故原因正在調查中，不過聲明指出「沒有收到敵人開火的報告」。過去3任美國政府皆在敘利亞維持小規模的美軍部隊、約由900人組成，希望藉此防止ISIS武裝分子在該國捲土重來。

美國 美軍

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