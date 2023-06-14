鼓吹「餓死上天堂」？肯尼亞邪教案死亡破300人、逾600人下落不明
非洲國家肯尼亞（Kenya）發生的邪教集體餓死事件，當局再掘出19具遺體，令死亡人數增至303人。調查人員計劃繼續發掘，估計遇難者人數會進一步上升。
《衛報》6月13日報導，搜救人員在肯尼亞東南部沙卡赫拉森林（Shakahola forest）一處亂葬崗發現19具遺體，有地方官員指，仍有超過600人失蹤，而調查人員日前已經擴大搜索範圍。
當地傳媒指，大約65名獲救的信徒在6至10日期間於救援中心拒絕進食，他們在12日被控企圖自殺罪。內政部長金迪基（Kithure Kindiki） 上月曾表示，對部分獲救人士不肯進食感到憂慮，並提到其中一人因此喪生。
涉事邪教為「好消息國際教會」（Good News International Church），由麥肯齊（Paul Mackenzie）領導，他被號令信徒及兒女活活餓死，以在世界末日之前可以上天堂。
麥肯齊在4月向警方自首，他曾因為涉嫌餓死及窒息謀殺兩名兒童而被捕，但在今年較早時獲釋。其信徒的親戚表示，他獲釋後就重返沙卡赫拉森林，並將世界末日的日子由8月推前至4月15日。
他預計在本週再次出庭應訊，而由於案件仍在調查中，警方獲准延長對麥肯齊的扣留期。
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文章授權轉載自《香港01》
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