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鼓吹「餓死上天堂」？肯尼亞邪教案死亡破300人、逾600人下落不明

香港01／ 張子傑
保羅在肯尼亞東部面積約800公頃的夏卡歐拉森林（Shakahola）設立了數個教會據點，並讓教徒定居於此。保羅向信徒聲稱，只要禁食，就能夠上天堂，與耶穌相見，使得大量篤信教義的信徒活活餓死。圖為在現場獲救的信徒。（路透社）
保羅在肯尼亞東部面積約800公頃的夏卡歐拉森林（Shakahola）設立了數個教會據點，並讓教徒定居於此。保羅向信徒聲稱，只要禁食，就能夠上天堂，與耶穌相見，使得大量篤信教義的信徒活活餓死。圖為在現場獲救的信徒。（路透社）

非洲國家肯尼亞（Kenya）發生的邪教集體餓死事件，當局再掘出19具遺體，令死亡人數增至303人。調查人員計劃繼續發掘，估計遇難者人數會進一步上升。

《衛報》6月13日報導，搜救人員在肯尼亞東南部沙卡赫拉森林（Shakahola forest）一處亂葬崗發現19具遺體，有地方官員指，仍有超過600人失蹤，而調查人員日前已經擴大搜索範圍。

當地傳媒指，大約65名獲救的信徒在6至10日期間於救援中心拒絕進食，他們在12日被控企圖自殺罪。內政部長金迪基（Kithure Kindiki） 上月曾表示，對部分獲救人士不肯進食感到憂慮，並提到其中一人因此喪生。

涉事邪教為「好消息國際教會」（Good News International Church），由麥肯齊（Paul Mackenzie）領導，他被號令信徒及兒女活活餓死，以在世界末日之前可以上天堂。

肯尼亞邪教組織「好消息國際教會」領袖麥肯齊。（YouTube@PLUG TV）
肯尼亞邪教組織「好消息國際教會」領袖麥肯齊。（YouTube@PLUG TV）

麥肯齊在4月向警方自首，他曾因為涉嫌餓死及窒息謀殺兩名兒童而被捕，但在今年較早時獲釋。其信徒的親戚表示，他獲釋後就重返沙卡赫拉森林，並將世界末日的日子由8月推前至4月15日。

他預計在本週再次出庭應訊，而由於案件仍在調查中，警方獲准延長對麥肯齊的扣留期。

延伸閱讀：

肯尼亞邪教信活活餓死能升上天堂　亂葬坑死者增至73人

4童與母墜機被困亞馬遜森林　婦臨終促子女走去求救　遺言超催淚

文章授權轉載自《香港01》

肯亞

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