彭博：法財長不會接見率團訪問的經濟部長王美花

彭博資訊報導,法國財長勒梅爾不打算在本周出訪法國的經濟部長王美花會面。報導也說,幾天後,中國總理李強將在巴黎參加在法國舉辦的一場國際會議。

經濟部長王美花12日至19日率團訪問法國,此次除了出席全歐洲最大科技盛會法國科技萬歲(Vivatech)的台灣館開幕式揭幕外,更會藉機舉辦「台灣離岸風電發展暨投資交流會議」,力邀歐洲離岸風電廠商熟悉台灣投資環境。

聲明稱,她的目標是 「持續深化台法緊密的經貿及產業夥伴關係,並鞏固台灣在全球供應鏈的重要地位」。

勒梅爾辦公室的一名官員說,勒梅爾的團隊成員沒有計畫與王美花會面。

中國總理李強下周將出席馬克宏的新金融公約峰會(Summit for a New Global Financial Pact),該會目的在於啟動多邊開發銀行的改革、解決債務積壓問題,以及為易受氣候變遷影響的國家調動資金。這是數月來中國高層官員將首次與美國共同出席與這些問題相關的多邊會談。