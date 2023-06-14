布林肯：美外交拖慢陸監控行動

華爾街日報八日報導中國大陸與古巴達成協議，在古巴建立電子監聽站，白宮一度否認，但十日改口承認；美國國務卿布林肯十二日再度證實確有此事，且說拜登政府已透過外交政策拖慢中國行動。白宮國家安全會議發言人柯比卻一再堅持華爾街日報的報導不準確，但因此事未解密，他無法提供進一步細節。

布林肯十二日在華府的一項記者會中表示，中國在古巴的行動是「北京試圖在世界各地拓展海外物流基地基礎建設的系列計畫」之一，目標是在更遠距離外部署和維持軍事力量；美方在前總統川普任內即知中方將他們在古巴的情報收集設施升級，拜登上任時聽取相關簡報，且採取外交行動，已有了成果，但布林肯未指明是什麼成果。

布林肯稱中方間諜活動是一個長達數年的問題，暗示川普反應不足。布林肯說：「我們的評估是，儘管上屆政府嘗試因應挑戰，但在這個問題上沒有取得足夠進展。我們需要更直接的方法」。

布林肯說，美方一直謹慎地暗中執行並取得成果，不過他未深入說明拜登政府打擊中國間諜活動所採取的每一個步驟；但戰略始於外交，美方接洽有意設立中國基地的政府、與他們交換資訊。「我們的專家評估，那些外交行動已減緩了中國大陸的計畫，這是我們非常密切監測之事」。

相對地，柯比十二日堅持先前論調，稱原始報導的框架不準確，但他無法提供進一步背景細節，因為事件尚未解密。柯比說，這些資訊的敏感性使白宮根本無法深入了解更多細節，因此在華爾街日報首次報導後，他們已盡可能與情報界迅速合作，試圖調降一些背景資料的敏感等級，以便白宮可趕在周末提供正確資訊。

柯比說，美方已讓古巴知道，美國關切中國在古巴的間諜行動。他還說，當前美中關係緊張，拜登總統堅定維持雙方溝通管道開放。柯比還說，他不認為有關古巴中國間諜基地的報導，會影響布林肯預定本周末的訪北京之行。

值得注意的是，官方的「美國之音（ＶＯＡ）」中文網十三日仍稱，國務卿布林肯將於十八日前往北京訪問。

華盛頓觀察家報報導，柯比對拜登政府處理此事的方式提出了辯護，稱他們正迅速解密相關情報，以便公開分享。「以此事件的重要性，我們已經非常開誠布公。可惜的是，外界似乎並未嚴正看待此事，那些消息來源認為，直接把這種事公開給大眾媒體是有益的，但其實絕對不是」。

古巴外交部長羅德里格茲十二日在推特表示，布林肯關於中國在古巴設有間諜基地的說法完全是謊言，古巴的立場明確，這些指控毫無根據。

對於川普時期大陸已在古巴設站監聽美國以及布林肯本周末訪陸事宜，北京外交部發言人汪文斌十三日在記者會回應：「這不過是美方上演的又一齣老戲碼，外界對此已不陌生。我們希望美方反躬自省，停止造謠抹黑，停止對各國進行無差別竊聽、竊密的黑客帝國行徑。至於你提到的相關訪問，我也多次作出過回應，沒有其他要補充的消息」。