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泰國組閣在即 目標總理恐被調查

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
泰國潛在總理皮塔近日將面臨選委會審查是否符合選舉資格。（Photo from @Pita_MFP via Twitter）
泰國潛在總理皮塔近日將面臨選委會審查是否符合選舉資格。（Photo from @Pita_MFP via Twitter）

選舉結束都要組閣了，才在調查總理當初有沒有參選資格？泰國選舉委員會12日宣布，將調查前進黨黨魁、目標泰國總理人選皮塔的參選資格，他們懷疑皮塔參選時仍有兼職，而這在泰國法律是不被允許的。對此，皮塔回應說，他公司相關資產已經轉移，沒有兼職疑慮。這也讓外界擔心現在的政府不願交接政權。

當選秋後算帳？

根據《半島電視台》報導，泰國選委會12日宣布，將調查泰國前進黨黨魁皮塔的參選資格。泰國眾議院選舉先前落幕，前進黨因軍方統治集團分裂，並獲得年輕人支持下，成為國會最大黨，但因無法單獨組閣，加上泰國總理也要參議院投票，因此目前正處於協商階段，此消息一出隨即引發爭論。

對此，皮塔回應說，他在2007年時繼承他父親留下的ITV電視台股份，但後來都已經將這些股權轉手他人，因此他不會擔心未來將面對調查。泰國選舉法規規定，如果被發現候選人兼職，至少將面臨10年有期徒刑，還有褫奪公權20年的處分。

能否組閣各界關注

BenarNews》提到，前進黨在眾議院將與6個小黨籌組聯合內閣，但因泰國總理需參、眾議院同意任命才可就任，而參議院目前仍由軍方與保守派掌握，並將於8月進行投票，而前進黨的反體制特性，也讓一些老牌政黨與其合作的意願降低，外界都關注能否順利組閣。

泰國自2014年軍方政變後，由時任國防部長帕若育擔任總理執政至今，好不容易再度舉行大選，外界都相當關注這次選舉結果，還有新政府成立的過程中，軍方、前進黨與泰皇之間的互動，因為過去軍方許多政變都是在泰皇的默許下發動，而且前進黨吸引年輕選民的主張中，有許多也包括涉及皇室的修憲案，如重新檢視「羞辱皇室罪」等。

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泰國 皮塔

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