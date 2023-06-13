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福島核汙水排海／南韓在野黨 批尹錫悅淪日共犯
南韓最大在野黨「共同民主黨」（下稱民主黨）十二日針對日本排核汙水入海，發起抗議活動，並譴責南韓總統尹錫悅對日態度軟弱。該黨與執政黨「國民力量」的黨魁日前分別和中國大陸及日本駐韓大使見面，討論福島核汙水排海爭議。專家指出，如今在南韓，日本相關事務往往淪政治鬥爭籌碼，但日本政府確實應該提升排放計畫的透明度。
韓民族日報及韓國前鋒日報報導，民主黨議員在國會院會前發起連署，矢言阻止日本將福島第一核電廠核汙水排海。連署書寫道，民主黨將盡全力阻止日本傾倒核汙水，並將與所有國內相關組織、印太島國及其他遭直接影響的地區合作。
民主黨黨魁、去年總統大選以不到一個百分點輸給尹錫悅的李在明形容，日本排放核汙水入海為「輻射恐怖行動」，並抨擊尹政府恐正淪為「共犯」。李在明痛批尹政府太親日、對日太軟弱。
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