福島核汙水排海／日稱勢不可免 漁民堅決反對

日本經濟產業大臣西村康稔日前與福島縣、茨城縣及宮城縣的漁業代表見面，希望就排放福島核廢水入海取得共識。漁業代表對此強烈反彈，直言汙水排放無可避免將對日本漁業名聲造成影響，打擊沿岸漁民生計，並認為日本政府未採取足夠的因應措施。

「日本時報」和朝日新聞等日媒十一日報導，茨城縣沿海地區漁會會長飛田正美指出，漁民堅決反對排放核汙水。飛田強調，日本政府預計在未來數十年間陸續排放，漁民對未來撈捕作業該如何進行，感到不安與懷疑。

西村則指稱，政府將盡全力防止日本漁業名聲因此受損，已準備好支持漁產品擴大銷售，並將致力發展國內漁業，確保日本全球漁業大國的地位。他會晤宮城縣漁民代表時坦言，排放核汙水入海是福島第一核電廠除役計畫的步驟之一，「勢不可免」。

媽媽氣候行動聯盟常務理事徐光蓉表示，台灣未表達強硬態度，日本還是要排放，但站在環團立場，就是堅定要求日本不應排放核汙水入海，因為核汙水若能去除乾淨，就不需要持續儲存在廠區，如今因裝不下所以要排放入海，政府當然更應堅持反對立場。

香港環境及生態局局長謝展寰十一日表示，一旦日本排放核汙水，香港必會擴大禁止來自日本核輻射高風險地區的食品進口，其他日本地區食品則要先取得輻射證明書，抵港後再進行輻射檢測。