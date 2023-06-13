日福島核汙水 恐本月排海

日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射汙染的「核汙水」將稀釋後排放入海。日本放送協會（NHK）十二日報導，該核電廠所屬的東京電力公司自同日起，試運轉放流設備，可能提前於本月開始排海。鄰近日本的中國大陸、南韓等國家對日本核汙水入海將汙染海洋感到極度憂心，並相繼抗議。我原能會派遣專家赴日考察，將在本周回國。我環保團體多主張，反對日本排放核汙水。

東電在廠區存放高濃度放射性物質的輻射汙染水，日方稱為「處理水」，用多核種除去設備處理。但日本的技術，並無法除去具有放射性的氚，所以要用海水稀釋再排放入海。

兩周試運轉，將用普通水代替核汙水，確認它能否進入稀釋設備，通過一公里長的海底隧道入海，以及有狀況發生時，有沒有辦法立刻阻斷水流。

國際原子能總署（IAEA）自五月廿九日至六月二日訪問福島，最後一次考察排放設施。IAEA最終報告預計本月底前公布，若認定稀釋後的水對環境沒影響，最快本月會開始放流。

南韓外長官朴振十二日提到，若福島核汙水安全性得不到驗證，韓方將反對排海。他在國會答詢時說，維護國民健康和安全是首要課題，因此將向日方明確表明核汙水未經安全驗證不得入海立場。議員追問是否就此問題和中國大陸、菲律賓等鄰國協商，朴振說，若中方與韓方立場一致，韓方願就此問題與中方進行討論。

和南韓總統尹錫悅同屬保守派的執政黨「國民力量」大邱廣域市（相當於直轄市）市長洪準杓十一日在「臉書」發文表明，若日本不顧周邊國家反對排放，日本的漁產品恐難以出口海外，自己也沒好處。

中國大陸外交部發言人汪文斌十二日表示，日方這種為了本國私利損害全人類共同利益的做法，說服不了國內外民眾，只會令日本蒙羞，使周邊國家和太平洋島國的民眾受害，讓日本進一步失信於國際社會。

汪文斌說，有關日方向海洋排放核汙染水的單方面決定，多次表明了中方反對的立場。汪再次強調，日方不應出於一己私利，而要讓國際社會來承擔整個海洋受到汙染破壞的代價，這是極其自私和不負責任的行為。香港環境及生態局局長謝展寰表明，只要日本排放，香港必定會禁止日本高風險地區食品進口，涵蓋地方可能比二○一一年福島核災初期還要擴大。