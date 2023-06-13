3任義總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲 14日國葬

義大利前總理貝魯斯柯尼十二日去世，享壽八十六歲。他生前雖深陷性醜聞和貪腐指控，仍成功在政壇捲土重來。米蘭教會表示，十四日將在當地大教堂舉行其國葬儀式。

根據義媒，貝魯斯柯尼在義大利米蘭的聖拉斐爾醫院過世。他四月曾因肺部感染接受治療，當時病情跟此前未對外公開的慢性白血病有關。媒體大亨貝魯斯柯尼作風高調，一九九四年首度登上總理寶座，在二○一一年下台前，他共當過三任、九年總理。他曾高喊「拚經濟」口號討好選民，最後因國家債務危機灰頭土臉下台。

立場中間偏右的「義大利前進黨」即由他領導，該黨去年九月國會大選後，與現任總理梅洛尼結盟。二○二○年因確診新冠肺炎住院，去年雖又當選參議員，但鮮少公開露面。

貝魯斯柯尼的影響力超越政壇。即使是在人生的黃昏時期，「花花公子」的言行仍使他繼續登上新聞頭條。他過世時有一名卅三歲的女友法西納、兩位前妻和五個孩子，其中部分協助經營他估計市值約七十億美元的商業帝國。