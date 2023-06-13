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加強與陸競爭 美7月重返聯合國教科文組織

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
聯合國教科文組織（UNESCO）今天宣布，美國計畫從今年7月起重新加入UNESCO，結束華府當局自2018年終止會員資格以來與UNESCO的長期爭端。 法新社
聯合國教科文組織（UNESCO）今天宣布，美國計畫從今年7月起重新加入UNESCO，結束華府當局自2018年終止會員資格以來與UNESCO的長期爭端。 法新社

美國前總統川普任內，由於以巴問題在二○一七年宣布退出聯合國教科文組織（UNESCO），如今拜登政府表示，八日已致函該組織盼重新加入。美國國務次卿巴斯（John Bass）三月即表明，在此一訂定全球科技教育相關標準的關鍵場域缺席，不利於在數位時代與美方的全球性對手中國大陸競爭。

美聯社十二日報導，美國國務院聲明，副國務卿韋瑪（Richard Verma）致該組織的信函中，提及美國重新加入的計畫，但仍須經成員國同意。該組織領導高層接下來幾天內，會將美方的重返提案轉交成員國。該組織同日證實，美方擬自七月起重返，祕書長阿祖萊（Audrey Azoula）樂觀其成。

美國和UNESCO近四十年來關係不穩，冷戰時期因意識形態問題交惡，近年爭端則源自以巴問題。UNESCO於二○一一年通過以色列宿敵巴勒斯坦成為會員，身為以色列盟友的美國，二○一七年宣布退出時指控該組織帶「反以」偏見，以方亦宣布退出。

美國積欠UNESCO大筆費用，今年稍早拜登政府已在預算計畫，撥款一點五億美元（約四十六點五億台幣）償還。

美國 拜登 以色列

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