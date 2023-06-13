瑞典智庫SIPRI：地緣政治緊張 陸核彈頭大增

隨著地緣政治緊張局勢加劇，去年幾個國家的核武戰力有所增加，尤其是中國大陸，其他大國也持續對其核武庫存進行現代化。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）指出，我們正接近或可能已達到全球核武數量長期下降的終點。英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯和美國這全球九大核武國，核彈頭總數從去年初的一萬二七一○枚，降至今年初的一萬二五一二。

該研究所區分擁核國可供使用的核彈頭庫存，以及包括計畫拆除的舊彈頭在內之總庫存，總計有九五七六枚目前處於「具潛在用途的軍事庫存」狀態，年增八十六枚。

史密斯說，可供使用的核彈頭庫存數開始上升。至於增加的大多來自中國，北京庫存核彈頭數從三五○枚增至四一○。

俄羅斯去年二月入侵烏克蘭後，核武管制與裁軍的外交努力遭遇挫折。美國暫停與俄國進行「雙邊戰略穩定對話」；莫斯科二月也宣布暫緩參加二○一○年的「新戰略武器裁減條約」（New START）。該研究所對此警告，該條約是「最後一個」限制美俄戰略核武力量的條約。