聽新聞
test
0:00 / 0:00

瑞典智庫SIPRI：地緣政治緊張 陸核彈頭大增

聯合報／ 國際中心／綜合報導

隨著地緣政治緊張局勢加劇，去年幾個國家的核武戰力有所增加，尤其是中國大陸，其他大國也持續對其核武庫存進行現代化。

斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）所長史密斯（Dan Smith）指出，我們正接近或可能已達到全球核武數量長期下降的終點。英國、中國、法國、印度、以色列、北韓、巴基斯坦、俄羅斯和美國這全球九大核武國，核彈頭總數從去年初的一萬二七一○枚，降至今年初的一萬二五一二。

該研究所區分擁核國可供使用的核彈頭庫存，以及包括計畫拆除的舊彈頭在內之總庫存，總計有九五七六枚目前處於「具潛在用途的軍事庫存」狀態，年增八十六枚。

史密斯說，可供使用的核彈頭庫存數開始上升。至於增加的大多來自中國，北京庫存核彈頭數從三五○枚增至四一○。

俄羅斯去年二月入侵烏克蘭後，核武管制與裁軍的外交努力遭遇挫折。美國暫停與俄國進行「雙邊戰略穩定對話」；莫斯科二月也宣布暫緩參加二○一○年的「新戰略武器裁減條約」（New START）。該研究所對此警告，該條約是「最後一個」限制美俄戰略核武力量的條約。

核武 彈頭 俄羅斯

延伸閱讀

瑞典智庫：地緣政治緊張 中國核武庫存增加最多

全球可用核彈頭增 瑞典智庫：中國增最多

密件案特別檢察官反駁政治迫害 尋求速審

NBA／憂莫蘭特墜入深淵 名嘴：街頭球員怕他活不過5年

相關新聞

日福島核汙水 恐本月排海

日本福島第一核電廠儲存巨量受輻射汙染的「核汙水」將稀釋後排放入海。日本放送協會（NHK）十二日報導，該核電廠所屬的東京電...

蘇格蘭前首席大臣 涉吞蘇獨資金

蘇格蘭前首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）十一日由於涉及針對「蘇格蘭民族黨」（ＳＮＰ）財務不法行為的案件，...

瑞典智庫SIPRI：地緣政治緊張 陸核彈頭大增

隨著地緣政治緊張局勢加劇，去年幾個國家的核武戰力有所增加，尤其是中國大陸，其他大國也持續對其核武庫存進行現代化。

加強與陸競爭 美7月重返聯合國教科文組織

美國前總統川普任內，由於以巴問題在二○一七年宣布退出聯合國教科文組織（ＵＮＥＳＣＯ），如今拜登政府表示，八日已致函該組織...

3任義總理貝魯斯柯尼逝世 享壽86歲 14日國葬

義大利前總理貝魯斯柯尼十二日去世，享壽八十六歲。他生前雖深陷性醜聞和貪腐指控，仍成功在政壇捲土重來。米蘭教會表示，十四日...

福島核汙水排海／南韓在野黨 批尹錫悅淪日共犯

南韓最大在野黨「共同民主黨」（下稱民主黨）十二日針對日本排核汙水入海，發起抗議活動，並譴責南韓總統尹錫悅對日態度軟弱。該...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦