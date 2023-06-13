蘇格蘭前首席大臣 涉吞蘇獨資金

蘇格蘭前首席大臣施特金（Nicola Sturgeon）十一日由於涉及針對「蘇格蘭民族黨」（SNP）財務不法行為的案件，以嫌疑人身分被捕，但她堅稱並無不法。蘇格蘭警方表示，她同日獲釋，靜候進一步調查。分析家認為，這不僅打擊施特金本人，同時重創SNP及「蘇獨」運動。

蘇格蘭警方正調查蘇格蘭獨立運動人士於二○一七年募得的六十多萬英鎊（超過二三七八萬台幣）資金去向。這筆獻金應該用於推動蘇獨事務，卻從該黨帳戶消失。外媒四月曾報導，施特金的五十八歲丈夫穆瑞爾（Peter Murrell）已因SNP的政黨資金調查案被捕。

蘇格蘭警方對施特金進行約七小時之久的偵訊，是針對SNP財務狀況調查的一環。她獲釋後推文聲明，「自己雖未犯法，卻處於如此處境，令人震驚又苦惱」。她並強調，自己永遠不會做任何傷害本黨或國家之事。

五十二歲的施特金曾領導蘇格蘭自治政府逾八年。她指稱，鑑於偵查不公開，能夠透露的有限。但她仍堅稱「無罪推定是我在法律上有權享有的，我毫無疑問知道自己真的無辜」。

英國「金融時報」十一日報導，施特金被捕的相關危機，吞噬主張蘇獨的SNP，已淪為她「最糟糕的噩夢」。不僅重創蘇格蘭近幾十年來最具影響力政治家之一的施特金個人聲譽，亦對SNP推動蘇格蘭從英國獨立的志業造成打擊。

施特金積極爭取蘇獨，當多數蘇格蘭人希望留在歐盟時，英國政府卻於二○一六年啟動脫歐，也促使她要求舉行第二次蘇獨公投，卻先後遭保守黨時任英國首相的梅伊與強生拒絕。

蘇格蘭「格拉斯哥克里多尼亞大學」（GCU）教授哈桑 （Gerry Hassan）表示，施特金被捕調查儼然是SNP的「分水嶺時刻」。

自二○○七年取得蘇格蘭自治政府的執政權以來，該黨愈來愈視其支持者的力挺為「理所當然」。