日將排核汙水 南韓擴編國民安心狀況管理室

韓聯社報導，南韓海洋水產部（海水部）12日宣布將啟動國民安心狀況管理室，並在各地舉辦水產品安全說明會。

2021年4月日本政府決定排放福島核汙水時，南韓消費團體進行500人的調查，91.2%的受訪者表示，將減少購買水產品。

海水部表示，為了基於科學和準確的資訊與人民溝通，海水部先將現有的水產品安全管理組織，擴編為國民安心狀況管理室，由水產政策室室長領導，下設7個小組分別負責水產品安全管理、安全食用、與民溝通等業務，努力營造讓國民放心消費水產品的環境。

海水部13日起以釜山市為起點，在首爾市、慶尚南道、江原道、全羅南道等地舉辦說明會，向漁民和盤商說明水產品安全管理方案，消除對水產品品質安全的憂慮。

此外，海水部計畫在年底前，將水產品放射性成分檢測設備數量，從29台增至38台，爭取明年上半年之前，將包括氚監測儀在內的檢測設備增至53台。

日本福島第一核電廠儲存受輻射汙染的「核廢水」將稀釋後排放入海，NHK報導，東京電力公司今起試運轉放流設備，可能提前至本月開始排海。

韓民族日報報導，日方主張「處理水（經除汙的核汙水）是安全的」，但已經準備「800億日圓＋α」規模的被害基金，補償漁民損失。其中300億日圓，是萬一漁民捕獲的海產因風評被害賣不出去，政府將用這筆經費採購冷凍保存以及開拓銷售通路。剩下的500億日圓，投資發掘新的漁場、支援燃油費、培養漁夫繼承人。