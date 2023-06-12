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川普時期就存在！中國被爆在古巴設站竊聽多年 專家不安反憂一件事

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週六（6月10日）有美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）證實，中國至少從2019年開始就在古巴建置軍事和情報設施，以加強其情報蒐集能力。 圖／德國之聲提供
週六（6月10日）有美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）證實，中國至少從2019年開始就在古巴建置軍事和情報設施，以加強其情報蒐集能力。 圖／德國之聲提供

華爾街日報》上週報導中國在古巴設竊聽站以蒐集美國情資，遭到三國官方否認。週六（6月10日）有美國官員向美國有線電視新聞網（CNN）證實，中國至少從2019年開始就在古巴建置軍事和情報設施，以加強其情報蒐集能力。

這名不具名的美國官員說，該間諜基地在前總統川普時期就已存在，當時中國升級了其位於古巴的間諜設備，以攔截附近美國軍事和商業設施的電子訊號；拜登上任後，相關部會也向政府匯報了該基地情況，並表示中國正考慮在全球各地設立類似設施。

「這是一個持續存在的問題，並非新的發展。」該官員補充：「這些都收錄在情報紀錄中，是有據可查的。」

另外2名匿名知情人士也向CNN證實，中國多年來一直利用古巴基地對美國進行間諜活動；近期古巴同意讓中國在島上建設新的間諜設施，以利北京竊聽整個美國東南部的電子通信，但據信該設施尚未建成。

報導刊出之初，美國白宮稱該消息「不準確」，古巴政府稱其為「完全錯誤的、毫無根據的訊息」，而中國外交部發言人汪文斌9日也表示不了解有關情況，直指美國才是全球最強「黑客帝國」、名副其實的「監聽大國」。

為何選址古巴？

《華爾街日報》週一（12日）分析，中國長期以來一直在南海等地建置監控設備，而古巴將是中國在西半球的第一個前哨站。

美國智庫蘭德公司（Rand Corp.）國際安全專家馬澤爾（Michael Mazarr）表示，以往美國認為來自中國的安全挑戰僅限於印太地區，因此自己可以慢慢蠶食中國在亞洲的陣地，但「這種日子已經過去」，因為北京在拉美地區也正展開行動。

據報，中國的古巴基地若建成，其竊聽設備距離美國佛州僅約100英裡。專家指出，這很可能大幅增加中國可獲得的通信數量和涉及範圍，其中也包含從衛星發送到美國東南部的信號。

澳大利亞前情報官員休布瑞吉（Michael Shoebridge）告訴《華爾街日報》：「正如在冷戰期間，擁有一個位於古巴的龐大監聽基地對俄羅斯人很有用一樣，這種基地對中國人也會有用。」

冷戰期間，蘇聯在古巴北部建置了一處可容納約1500名工程師的情報基地，該設施已於2001年關閉。目前無法確定中國是否會使用同一地點。

美國海軍前情報人員舒斯特（Carl Schuster）說，雖然中國可能已經掌握位於美國的主要軍事目標，但古巴基地提供的追蹤信號，會讓中國對其他潛在目標有更全面的了解。

另有專家認為，現階段需要擔憂的不只是基地建成之後的局勢，光是中國當前有能力建置先進間諜設備，就足以說明中國蒐集情報的實力正在提升。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院資深研究員唐安竹（Drew Thompson）表示：「中國-古巴聯合基地的前景令人不安，不止因為其代表的含意，也因為其潛在的軍事和情報能力。」他說，若中古兩國在東部海域整合軍事能力，將對美國安全有重大影響。

美有意淡化衝突？

《華爾街日報》指出，在古巴設立竊聽站將使中國有機會對美國以牙還牙，但中國不太可能藉此與美國討價還價，要求後者撤回印太地區軍事部屬，因為美國近期對中國採取的態度較以往強硬，對日本、澳大利亞等盟友也做出了合作承諾。

該報分析，相較今年2月的「間諜氣球」事件，美國對古巴基地第一時間的反應相對冷靜，很可能是不願使局勢升級，加上美國國務卿布林肯（Antony Blinken）延宕已久的訪華行程，據傳將在6月18日展開。此外，由於美國對古巴實施禁運、兩國關係並不和睦，若大動作對其施壓，很可能造成反效果。

不過，部分美國國會議員對拜登政府的回應不甚滿意。《紐約時報》報導，共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）10日在一份聲明中表示：「為什麼拜登政府此前否認這些關於中共在古巴間諜基地的報導？為什麼他們要淡化『愚蠢』的中共間諜氣球？」

面對批評，一位匿名美國官員告訴《紐約時報》，美國外交官已經試圖與有意建置中國基地的潛在國家進行接觸，並與他們交換意見。該官員強調，專家評估這些做法已經延緩了中國設站的速度，但他拒絕透露更多細節。

（《華爾街日報》、《紐約時報》、《衛報》、CNN）

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