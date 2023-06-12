高油鹽食品不健康 業者呼籲課重稅

對不健康的食品課稅！英國一家食品公司老闆公開呼籲，要對高鹽、高糖或高油的食品，課更多稅，並強調「英國食品行業改革食品健康的速度不夠快」，課稅也是讓食品產業能更健康的唯一途徑。但專家指出，因為過去通膨嚴峻，如果再對不健康食品課稅，將造成民眾負擔加劇。

《HeartandStroke》，根據國際食品科學小組定義，食物有「未加工」、「最低限度加工」、「加工」與「超加工」四種分類，其中「超加工食品」就佔據了民眾約5成的熱量，包括飲料、巧克力、薯條與冰淇淋等。

向不健康食品課稅

《BBC》報導，英國食品最大公司之一「達能」老闆梅爾表示，食品生產業者還沒有展現出足夠的決心來改善不健康的食品，政府應進行干預，鼓勵整個產業生產健康、更有永續性的食品，而非拿便宜的替代品呼攏顧客。

堅持健康的里昂快餐連鎖店創辦人丁布爾比曾被政府任命為「健康飲食的大使」，但他於今年已辭職，並指責政府改善健康飲食的速度太慢。丁布爾比說，他曾建議政府對加工食品中的糖與鹽徵稅，並將稅收拿來提供低收入家庭新鮮蔬果，卻遭到否決。

加稅恐增負擔

然而，去年通貨膨脹席捲全球，導致民眾生活成本加劇，更不願意接受食品增稅的決策。梅爾表示，除了增加稅收之外，政府也可以透過限制不健康食品的廣告、對健康與稅率的關係進行更多研究等。

英國食品和飲料行業聯合會（FDF）則表示，食品製造商已經致力於改善營養成分，與2018年相比，食品平均熱量減少了13%，糖份與鹽份分別降低15%與24%。該聯合會發言人說，企業會持續創新食品，但這需要時間與金錢，若課稅將造成製作商更大的成本負擔，反而會拖慢改善飲食的進度。

為了減少攝取加工食品中過多的糖分、鹽份，民眾可以選擇自己下廚，並使用新鮮原料。研究表明，如果能與朋友家人一同用餐，可培養更好的飲食習慣，如多吃蔬果。最後，加工食品通常會標榜「天然」、「健康」等欺騙性標語，民眾應提高警覺，多多關注營養成分。

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