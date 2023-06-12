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澳洲一輛載著婚禮賓客的巴士翻車 至少10死25傷、司機已被捕

聯合報／ 編譯田思怡／即時報導
一輛載著婚禮賓客的巴士11日晚間在澳洲葡萄酒區發生重大車禍，至少10人喪生，25人送醫急救。美聯社
一輛載著婚禮賓客的巴士11日晚間在澳洲葡萄酒區發生重大車禍，至少10人喪生，25人送醫急救。美聯社

BBC報導，一輛載著婚禮賓客的巴士11日晚間在澳洲葡萄酒區發生重大車禍，至少10人喪生，25人送醫急救，死亡人數可能還會增加，巴士司機已遭到逮捕。

車禍地點在澳洲南威爾斯省獵人谷(Hunter Valley)格雷塔鎮(Greta)附近的酒鄉大道(Wine Country Drive)，急救人員獲報有一輛巴士翻車。

58歲的巴士司機已被警方逮捕。警方表示，車上的賓客已參加完婚禮，想必是要返回位在辛格萊頓(Singleton)的住宿地點。

警方表示，死亡人數可能還會增加，25名傷者被送往醫院，其中兩人空運至醫院。巴士仍側翻，可能還有人被困在下面。

獵人谷地區以葡萄園和原始森林聞名，是愛好葡萄酒的觀光客和團體旅遊的著名景點。

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