美官員：白宮承認 北京早在古巴情蒐

多家外媒十一日報導，白宮「承認」古巴早就有中國大陸的情報蒐集設施，並於二○一九年美國前總統川普任內將其升級。

一位匿名美國高級官員十日指稱，情報顯示，該設施二○一九年擴建。華爾街日報（ＷＳＪ）八日率先報導，中古兩國達成祕密協議，將在古巴建立電子監聽設施。白宮當時駁斥該報導，強調並不正確。但美國官員又改口澄清，拜登政府是認為中古間沒有新協議，這類設施在拜登二○二一年一月就任前，已存在多年。

但前述匿名美國官員十日聲稱，該報導的主要部分正確，白宮當時否認是出於中方持續在古巴和其他地方擴建情蒐設施，這不是新鮮事。

該官員還稱，拜登政府上台後就聽取相關簡報，指出中方在海外擴建後勤、基地和情蒐設施，即北京考慮在大西洋、拉丁美洲、中亞、非洲和印太地區若干地點，其中就包括在古巴的設施。

不過，華盛頓郵報報導，美國其實也在全球廣設監聽設施，監聽站建在南韓、日本、台灣和澳洲等地。這些設施早在冷戰時期就有，主要旨在情蒐來自中國和北韓的電子通訊。

部分美國國會議員質疑拜登政府對此的處理態度。聯邦眾議院「美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會」主席、共和黨眾議員蓋拉格說，政府日前為何否認中方在古巴設立間諜站的報導？又為何淡化二月曝光的疑似中國間諜氣球事件？

美國國務卿布林肯原定二月訪問北京，但因前述氣球事件而臨時「喊卡」。紐約時報報導，尚不確定這次的監聽站疑案，會否再次影響他據稱的十八日北京行。

另外，中共黨媒「環球時報」火力全開，以社評痛批ＷＳＪ淪為「造謠中國專業戶」，是「媒體的自甘墮落與華府病態環境的註腳」，並舉該報此前就中國政府歐亞事務特別代表李輝訪歐時，曾主張中方「提議讓俄羅斯保有部分烏克蘭領土」等今年的若干「離譜」報導為例。

該社評亦質疑，ＷＳＪ未因任何一則造謠汙衊中國的報導承擔責任、付出代價，很難相信其中沒有美國官方的縱容、鼓勵及餵料，以充當美方遏制中國的工具與武器。