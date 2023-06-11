英前首相強生怒辭國會議員

英國前首相強生八日接獲下議院特權委員會的「派對門」調查報告後，九日辭去下議院議員職務。強生發表辭職聲明，痛批下議院意圖把他趕出去。英國國會大選預定明年登場，強生辭職使執政的保守黨內再陷嚴重分歧。

特權委員會正調查強生是否就首相府在新冠肺炎防疫期間開派對，對國會說謊，這份調查結果報告尚未公開，強生預先取得。報告建議以長期停權懲戒強生，可能迫使他在倫敦郊區的選區重選，而強生很可能在重選時落敗。停權若超過十天，選民可要求重選。

強生辭職後，該選區將舉行補選，強生表示他不會參選。但五十八歲的強生暗示未來也許東山再起。

強生怒指國會調查意圖將他趕出去，我對於自己竟被一個由工黨國會議員哈曼擔任主席的委員會趕走，感到困惑與震驚，委員會有極嚴重的偏見。