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歐盟對中去風險 內傳雜音

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

歐盟執委會主席范德賴恩即將公布歐洲與中國大陸經濟往來「去風險化」（de-risking）的路線圖，歐盟主要成員國提醒，美國是美國、歐洲是歐洲，別「仿效」美國近年對中國大陸的態度及措辭。

香港「南華早報」十日報導，七日在布魯塞爾舉行的早餐會議中，有些代表對范德賴恩的「內閣」首長（即主席辦公室主任）塞柏特（Bjorn Seibert）演說時提到「國家安全」表達擔憂，其中就有來自法國、德國、義大利和荷蘭的官員。

儘管在降低歐洲對中國的依賴，以及尋找關鍵物資的替代供應方上，均取得廣泛支持，但部分成員國仍擔心，歐盟總部將貿易政策和國安混為一談，撈過界插手無權去管的個別國家國安政策。還有人擔心執委會行動太快、範圍太廣。一位高官說，若干國力較強的會員國態度「冷靜審慎」，認為「我們是歐洲，可不是美國」。

歐盟「新經濟安全戰略」的早期提案預定廿日公布，內容不會直指中國，但起草時已將北京納入考量。其中的政策將包括對外投資審查、限制歐企投資中方經濟的若干行業及領域。

有外交人員說，美國談到中國時，國安考量會壓過經濟理性，該提案中的概念使歐盟西歐成員國緊張不安，覺得「布魯塞爾跟華府靠太近了」。還有外交人員說，我們對該計畫整體的反應是覺得務實，若對中國採取「狂熱好戰」的做法則不感興趣。

不過，也不是每個成員國都對於歐盟在對中政策變得更加尖銳而焦慮，許多中、東歐成員國就對採取更強硬態度以及大力配合美國的做法感到自在。

柏林智庫「墨卡托中國研究中心」（Merics）專家史泰茲（Grzegorz Stec）表示，西歐國家主要傾向從經濟安全角度，看待來自中國的相關挑戰，反之中東歐國家在地緣上更靠近俄烏戰爭，更傾向傳統安全角度。

美國 歐盟

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