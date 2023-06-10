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BBC追查販賣「癡漢」猥褻偷拍影片 拍攝地點遍布中日韓台港

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BBC追查販賣猥褻偷拍影片團隊 拍攝地點遍布中日韓台港

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
BBC國際頻調查小組「BBC之眼」以臥底的方式進行超過一年的調查，揭露透過販售猥褻、侵犯等性暴力影片牟利的大陸團隊，並指出拍攝底點遍布中日韓台港。圖為日本大眾運輸工具示意圖。法新社
BBC國際頻調查小組「BBC之眼」以臥底的方式進行超過一年的調查，揭露透過販售猥褻、侵犯等性暴力影片牟利的大陸團隊，並指出拍攝底點遍布中日韓台港。圖為日本大眾運輸工具示意圖。法新社

英國BBC報導，BBC國際頻調查小組「BBC之眼」以臥底的方式進行超過一年的調查，揭露透過販售猥褻、侵犯等性暴力影片牟利的大陸團隊。成員分別是一名居住在日本首都東京的30歲搖滾歌手、社會學學生和「主謀」。

一個名為「頂不住」的網站吸引調查團隊的注意，這是販售「癡漢」行為影片的網站，影片內容大多是在擁擠大眾交通工具拍攝的，地點遍布日本、南韓、台灣、香港和中國大陸等東亞國家和地區。有些影片拍攝成本低於1美元（約台幣30元），甚至還能為客戶量身訂做癡漢影片。

調查團隊還找到其他兩個相關網站，甚至有Telegram群組教導男性如何猥褻、侵犯女性，成員多達4000人。此外，其中一個名為「癡漢」的網站不斷出現名為「齊叔」的名字，也吸引調查團隊關注。他被譽為這個社群的「大師」，有數十支癡漢影片出自於他之手，且在推特（Twitter）擁有8萬名追隨者。

調查團隊先透過註冊PayPal帳號的信箱追查到叫做Noctis Zang（臧新宇）的30歲搖滾歌手，由臥底記者以音樂經紀人身分接觸到對方，以及曾在日本學習社會學的團隊另一成員Lupus Fu（傅垚），最後才找到「齊叔」。

調查團隊最後見到自稱「貓咪」的27歲男子，他向臥底記者承認自己就是「齊叔」。然而，他說「齊叔」並非只有一個人，他管理的15人團隊中有10人以這個名號製作並發表影片。「貓咪」每個月會收到30至100支猥褻影片，經確認後在他擁有的三個網站出售。他們擁有超過萬名付費會員，大部分是大陸男性。

「貓咪」還很自豪地說，他們每日營業額約5000至1萬人民幣（約新台幣2萬1500元至4萬3000元），收入很穩定。他甚至描述自己的團隊「熱情」、「勇敢」，彷彿自己開的是一間新創公司，還說他正在訓練其他人如何在公共場所性侵並拍攝影片。「貓咪」後來還告訴調查團隊，他的網站還販售毒品性侵影片。

臥底記者以公司計畫在日本投資色情片網站為由，誘使「貓咪」拿出銀行卡，並看到卡片上的真實姓名「湯卓然」（Tang Zhuoran，音譯）。調查團隊還找到他在東京的住址，但「貓咪」面臨當面指控時沒有回答，甚至遮住臉並攻擊團隊。BBC團隊隔天在機場又看見了「貓咪」，他離開了日本。

團隊 貓咪 日本

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