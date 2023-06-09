法律存灰色地帶…德國擔心退役飛行員與陸分享情報

德國過去曾與中國正式開展軍事訓練項目。軍方交流技術和戰術經驗很常見，退役軍人將其獨特的技能帶到私營部門也很常見。

但是，這些規範現在得到了更多的關注，因為涉及到中國。據《明鏡》雜誌和公共廣播公司德國電視二台ZDF報道，數名德國退役空軍飛行員曾拿著豐厚的報酬去中國為其飛行員提供培訓。報道稱，德國安全部門和情報部門認為，這些退役飛行員在中國很有可能洩露了軍事專業知識、德國聯邦軍以及北約的秘密戰術，甚至可能在那裡模擬訓練了進攻的場景，而這或許會對中國准備進攻台灣有幫助。

德國國防部長皮斯托裡烏斯上周六在新加坡與中國國防部長李尚福會晤後表示，他呼籲中方停止讓退役的德國戰鬥機飛行員為中國提供培訓。皮斯托裡烏斯說，李尚福對此的反應十分保留：「他沒有否認，但是從他的角度淡化了其意義」。

德國聯邦議會國防委員會委員馬庫斯·法貝（Marcus Faber）在發給德國之聲的一份聲明中，呼籲「國防部現在必須盡一切可能結束這種做法」。聲明說，對於那些由於為德國國家工作而接觸到與安全有關的信息的人，需要緊急收緊規則。

法律的灰色地帶

為中國飛行員提供培訓本身並不違反德國的任何法律。這一法律灰色地帶使德國政府在阻止此類知識轉讓方面權力有限。

德國國防部的一位發言人告訴德國之聲，退役軍人和退休政府工作人員基本上可以自由地利用他們的專業知識。他們必須遵守追溯性服務義務，報告他們的工作，並「對他或她所知道的事情保持保密」。國防部會對此進行利益沖突檢查，如果發現有利益沖突，可以不允許他們從事該工作。

德國國防部部擔心的是，中國飛行員接受的不僅僅是基本的飛行指導，還獲得了有關於北約戰術和作戰能力的信息。然而，目前還不清楚這是否會構成違反保密規定的行為。

《明鏡》報道中提到的南非試飛學院（TFASA）在給德國之聲的一份聲明中，否認它危害了任何國家的國家安全。代表TFASA的一家位於倫敦的通信咨詢公司說：「所有的培訓內容和材料都是非保密內容，都是由公開來源或客戶自己提供的」。

中國聘請北約退役飛行員可能要追溯到近十年前

觀察家指出，雇用北約退役飛行員訓練中國空軍可能要追溯到近十年前，也就是早在歐盟將中國定性為制度性對手，或者美國國家安全戰略稱中國是有能力和願望重塑國際秩序的唯一競爭對手之前。

不過，中國在成功利用外國技術來加速國力方面有著悠久的歷史。西方在學術研究、工業、技術和知識產權方面的進步在中國都有對應物。台灣國防安全研究院（INDSR）研究員蘇紫雲告訴德國之聲，對解放軍來說，與西方退役飛行員合作使他們能夠完善他們的理論，這基本上是在竊取西方國家軍事演習的秘密。

不久前，有關英美退役飛行員為中國空軍提供培訓的消息也見諸報端。與德國一樣，英國議會現在也在考慮收緊法律，對該問題進行監管。去年，已成為澳大利亞公民的前美國海軍陸戰隊飛行員丹尼爾·杜根（Daniel Duggan）在澳大利亞被捕，可能會被引渡到美國。他被指控與TFASA簽訂合同在中國執行培訓任務，涉嫌犯有陰謀罪、武器販運和洗錢。

杜根否認有任何不當行為，稱對他的指控是出於政治動機，因為自他的合同結束以來，美中關係正在日益惡化。

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