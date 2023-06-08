亞洲詐騙轉移陣地 國際刑警發警報

詐騙集團狡猾多變。國際刑警組織（Interpol）日前針對在亞洲猖獗的詐騙行為發出橙色通報，呼籲外界，詐騙已成為全球性威脅，當中不僅涉及人口販運，還涉及被害人金錢損失。另外，詐騙集團也為了躲避查緝，已從柬埔寨等地轉移至緬甸等其他地區繼續行騙。

詐騙涉及多次犯罪

據《南華早報》報導，詐騙是兩面產業，受過教育且精通科技的年輕人被拐騙加入詐騙，同時從香港到新加坡、印尼到中國的受害者則透過網路被有心人士精心篩選出來，在透過虛假愛情、投資詐騙以及假冒官員要求被害人匯錢等作法進行不法行為。

許多詐騙集團，在疫情期間通常在改建後的賭場內運作，現在已從柬埔寨轉移至緬甸和寮國等地，企圖逃避法律制裁。Interpol代表埃斯皮諾薩指出，「這些犯罪組織適應力非常強，柬埔寨採取行動後，他們開始轉移到特別經濟區和武裝區域活動，不斷根據當局的行動而有所變動。」

將與各國分享情報

Interpol目前向全球針對詐騙行為發佈橙色通報，代表詐騙對於公共安全已構成嚴重且立即的威脅。該組織並向中國、緬甸、寮國與柬埔寨等國分享新型詐騙、犯罪嫌疑者與調查內容等資訊，協助各會員國及早將幕後歹徒繩之以法。中國近幾個月也逮捕與海外詐騙集團合作、專門鎖定華人詐騙的嫌犯，泰國政府則切斷該國與緬甸邊界詐騙中心的電力供應。

Interpol秘書長史托克表示，「幾乎世界上任何人都可能成為犯罪集團從事的人口販運或網路詐騙的受害者。」

詐騙與時俱進

據《今日報》報導，Interpol表示，最初的人口販運受害者是以華人為主，包括來自中國、馬來西亞、泰國或新加坡等地，但現在受害者最遠來自南美洲、東非和西歐都被販運至這些地區，至於詐騙集團瞄準的受害者也從最初的華人，如今已擴大至北美、歐洲和亞洲其他地區。另外，近期人工智慧以及像ChatGPT等大型語言模型的發展，據了解也被網路詐騙集團利用。

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