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英國今秋將主辦首場全球AI監管峰會 可能排除中國

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
英國首相蘇納克。路透
英國首相蘇納克。路透

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）8日將宣布，預定今年秋季主辦全球首場人工智慧（AI）監管峰會，他同日和美國總統拜登會面時也將討論這項議題，爭取美國的支持，提高英國對AI監管的影響力。

英國政府的聲明表示，這場峰會將集結「志同道合國家」的政治與產業領袖，一同評估AI的風險，討論如何透過跨國合作降低這些風險，「將在適當時機寄出邀請」。英國金融時報（FT）指出，中國大陸可能被排除在外。

蘇納克8日將在華府和拜登進行多月來第四次會面，他將向拜登表示，英國能在對AI科技設立「護欄」扮演領導角色，並將主辦這場峰會。他希望由英國引領AI討論，爭取在倫敦設立全球監理機構。七大工業國集團（G7）已提出「廣島AI架構」，協調全球對AI的規範，歐盟和美國也正各自討論監管AI。

英國首相官邸表示，英國AI產業在全球排名第三，僅次於美國和中國大陸，雇用5萬人，每年為經濟貢獻37億英鎊（46億美元）。但英國想領導全球AI監管，可能面臨脫歐後的類似阻礙，畢竟已不在歐盟內，況且美歐官員上月在瑞典討論AI規範時，也未納入英國。

蘇納克駁斥英國影響力在脫歐後降低的說法，「我們應該對我們國家作為AI領導者有信心，因為這就是事實所透露的現實，如果你看看公司數量、投資金額和我們研究的品質，除了美國之外，沒有其他民主國家這麼強」。他上月和OpenAI、Google DeepMind及Anthropic等AI業者主管會面，討論相關規範架構。美國Palantir宣布將擴張英國的AI開發業務，成為「歐洲重鎮」，也提振蘇納克的聲勢。

ChatGPT開發者OpenAI執行長奧特曼7日在印度新德里的一場研討會上表示，OpenAI反對規範規模較小的AI新創公司，要監管的對象應該是「我們自己和更大的公司」。他也說，印度等國家應該支持AI研究，幫助改善醫療保健等政府服務。

蘇納克7日已展開緊湊的訪美行程，陸續與美國聯邦眾議院議長麥卡錫與少數黨領袖傑佛瑞會面，還出席美國職棒大聯盟（MLB）華盛頓國民隊的賽事，從事「棒球外交」。他8日與拜登見面前，將和高盛執行長蘇德巍、摩根大通執行長戴蒙以及諾斯洛普格魯曼執行長沃登等企業高管會面。

除了AI議題，蘇納克和拜登也將討論強化「經濟安全」，包括可能針對發展關鍵領域供應鏈達成協議，以因應中國大陸的威脅，並且希望能與美國達成類似通膨削減法的協議，兩人還將討論未來加強烏克蘭武裝的議題。

英國 美國 蘇納克

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