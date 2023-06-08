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搶占主導地位？英相蘇納克：英國將舉辦全球「首屆AI峰會」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
英國首相蘇納克7日在訪問華盛頓期間宣布召開世界首次「人工智慧峰會」，並希望藉此尋求發揮主導地位。歐新社
英國首相蘇納克7日在訪問華盛頓期間宣布召開世界首次「人工智慧峰會」，並希望藉此尋求發揮主導地位。歐新社

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）7日在訪問華盛頓期間宣布召開世界首次「人工智慧(AI)峰會」，並希望藉此尋求發揮主導地位。

南華早報報導，蘇納克將於8日在白宮會見美國總統拜登（Joe Biden）進行會談，期間他還將表達對烏克蘭的堅定支持，不過在為期2天的行程開始之際，蘇納克宣布英國將於今年下半年舉辦世界首屆人工智慧峰會。

蘇納克表示「人工智慧具有不可思議的潛力，可以讓我們的生活變得更美好，但我們需要確保以安全可靠的方式開發和使用它，縱觀歷史，我們一次又一次地發明顛覆式的新技術並利用它們造福人類」。

世界七大工業國（G7）上個月在日本舉行的峰會上呼籲就人工智慧採取行動，美國上周也與歐盟就人工智慧行為準則舉行會談。

此外，蘇納克指出「英國完全有能力發揮領導作用，在美國之外，我們可能是民主國家中居於領先地位的人工智慧國家，我們有能力通過監管來保護我們的公民」。

蘇納克 美國 英國

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