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共艦屢進逼 白宮：恐釀傷亡

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國與加拿大軍艦日前執行穿越台海任務時，美軍飛彈驅逐艦「鍾雲號」被共軍軍艦逼近。白宮國安會戰略溝通協調官柯比五日譴責北京在台海與南海日益挑釁，還警告這類行為恐釀傷亡。

加拿大「環球新聞」日前報導，鍾雲號與共艦當時相距不到一三七公尺左右，該共艦還以相當快速度，切入鍾雲號船頭前方位置。

不到一周前，美國印太司令部公布畫面，一架共軍殲16戰鬥機五月下旬攔截美軍RC-135偵察機時，做出「沒必要的挑釁行動」，迫使美機飛過其尾流。柯比在白宮例行新聞簡報會中說，這類事件發生的頻率比預期高，雖然並非所有行動都不安全或不專業，但前述兩起「都算」。

柯比提到，共軍完全沒必要如此挑釁，「用不了多久就會有人受傷」，這些不安全與不專業的攔截行動恐會造成誤解與誤判，可能導致傷亡，令人「無法接受」。

柯比說，這些行動均屬共軍日益挑釁的重要部分，尤其在台海與南海地區，美方將持續與中方保持溝通管道暢通，以明確表達這些特定攔截行為不被接受。

柯比還說，美方官員藉由此次訪問北京與中方官員會談的機會，表達美方對前述兩起海空攔截舉動的擔憂，美方也已透過駐中大使館，提出相關疑慮。

共軍 台海 北京

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