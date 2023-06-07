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康達訪北京 華府：富有成效

聯合報／ 編譯潘勛、特派記者廖士鋒／綜合報導
美中高官五日在北京會談。圖／取自陸外交部官網
美中高官五日在北京會談。圖／取自陸外交部官網

美國國務院五日表示，訪問北京的國務院亞太事務助卿康達（Daniel Kritenbrink）和駐中國大陸大使伯恩斯等美方高員，與中方對口官員馬朝旭、楊濤會晤，雙方討論坦誠有建設性。

根據美國國務院的會談摘要，康達、伯恩斯及白宮國安會中國事務高級主任柏蘭（Sarah Beran）與中國外交部副部長馬朝旭、外交部北美大洋洲司（美大司）司長楊濤會談。做為美中保持暢通溝通管道與鞏固兩國近期高層外交作為的一環，雙方進行坦誠又富成效的討論。

雙方就美中雙邊關係、兩岸議題、溝通管道等議題交換意見。美方官員表明，美方將積極參與和中方的競爭，捍衛美國利益與價值。

中國外交部官網亦發布前述美中外交高官會談的訊息及照片，提到雙方依照兩國領袖去年十一月印尼峇里島高峰會共識，推動改善關係、妥善管控分歧等，進行坦誠、建設性、富有成效的溝通。中方並就台灣等重大原則性問題，闡明嚴正立場。雙方同意保持溝通。

康達一行四日訪問北京，由於適逢一九八九年北京六四天安門事件卅四周年，流亡學運領袖之一的周鋒鎖對此深感憤怒，批評美方高官在此一時間點訪中的行為是「背叛」，北京挑此時會見是「戰略招數」，而且美國國務院竟沒提到天安門事件。

白宮國安會發言人柯比則為此辯護，批評周鋒鎖等人「毫無建樹，還完全無理取鬧」。此行計畫已久，就是如此安排。

北京 美國 國務院

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