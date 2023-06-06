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福島核電站排放污水隧道已注滿水 附近海魚輻射超標180倍

香港01／ 撰文：歐敬洛
日本福島核電廠。美聯社
日本福島核電廠。美聯社

日本福島核災已過去12年，但核電站的問題仍未解決。東京電力公司6月5日發表報告，指5月在核電站附近水域捕獲的魚體內輻射超標180倍。當局將在海灣內設置防護網，防止這些魚游出港灣。

《共同社》的報導，這次捕獲海水魚的位置靠近福島第一核電廠，已廢棄的發電機組防波堤內，體內檢測到「銫」的含量達到每千克1.8萬貝克，超過日本《食品衞生法》所規定標準的180倍。

當局相信那條魚曾接觸較高輻射濃度的水。為了不讓民眾不小心吃到這些魚，東京電力公司表示，將會設置多個防護網，來防止這些魚類游出港灣。

另一方面，東京電力公司為排放經處理核污水至大海的海底隧道已經完，在６月5日開始注水，計劃最遲夏季開始，將經處理稀釋的核污水排出太平洋，估計持續幾十年。

延伸閱讀：

日媒：福島核廢水或7月後排海

日本東電：2030年前需排放40萬噸核廢水入海

文章授權轉載自《香港01》

福島核災 核電 輻射 魚類

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