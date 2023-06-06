德國內政部長要求 加強防範來自中國的間諜活動

（德國之聲中文網）德國聯邦內政部長費澤爾（Nancy Faeser）在接受《商報》採訪時表示：「在我來看，與中國往來涉及三個安全重點：識別風險、抵禦危險和避免形成依賴。」

她說，中國的間諜行動為德國經濟、工業和科研造成的「危險越來越大」。

《商報》援引德國安全界的消息稱，調查人員發現，中國的做法往往都是派遣博士生通過科學合作的形式參與德國公司的項目。一旦客座學者獲得進入企業IT系統的通道，他們就會試圖獲取有關這些項目的更多信息。例如2020年，中國一位科學家曾在中國官方指使之下對德國北部一家醫療技術公司採取了間諜行動。這一案件至今都仍處於保密狀態。安全人士表示，這是一樁中國客座學者造成德國專業技術知識外流的典型案例。

據悉，這家公司與德國一所大學共同合作，對不同應用領域研發抗菌表面技術。2015年年中到2016年5月，一位來自中國的博士生參與了大學的研究項目團隊，獲得參與這一項目的機會。他對新技術的興趣明顯有些過高。

《商報》援引一位了解這一案件的人士的話說：「直到這位中國學者離開之後，研究團隊才發現，研究成果和生產機密已經被盜取了。」德國這家公司後來發現，該公司參與研究的新的塗層技術專利已經在中國註冊。這也最終證實了公司對中國學者盜取研究成果的間諜行為的猜疑。

文章還指出，這位學者回到中國之後成為西北工業大學的一名教授。西北工業大學是中國「國防七子」之一，得到中國國家的特別支持。這些學校處於人民共和國軍事研究的最前沿，與軍方的關係非常密切。

費澤爾呼籲加強安全防範措施。為了持續防止對專利、技術訣竅以及創新知識遭受間諜行為，那麼「確保企業和研究機構建立起明確的風險意識並且執行嚴格的保護措施尤為重要」。

（商報、路透社、法新社）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。

【 本文章由德國之聲授權提供】