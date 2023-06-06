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歐洲「性愛錦標賽」將登場！20名參賽者「6周內比拚16個項目」

聯合報／ 編譯張君堯／即時報導
「瑞典性聯合會」預計將於本月8日在哥德堡舉行首屆「歐洲性愛錦標賽」。截自推特
「瑞典性聯合會」預計將於本月8日在哥德堡舉行首屆「歐洲性愛錦標賽」。截自推特

「瑞典性聯合會」（Swedish Sex Federation）將舉辦首屆「歐洲性愛錦標賽」（European Sex Championship），預計將於本月8日在哥德堡（Gothenburg）舉行。

多家外媒報導，「歐洲性愛錦標賽」為時6周，期間將包含16個項目，每項賽事將耗時「45分鐘至1小時」，賽時期間參賽者與伴侶每天進行性愛的時間可能長達6個小時之久。

賽式項目包括誘惑、前戲、身體部位按摩、私密部位按摩、耐力、口交、插入、外貌、姿勢、藝術表現、高潮次數、創造力、血壓心率上升程度等，還有最受歡迎、最活耀等獎項。此外，比賽中參賽者還可以通過展示對性愛的理論知識來獲得額外加分。

這項賽事預計由來自不同國家的20人參加，獲勝者將由5名評審、每個項目5到10分的方式來決定。據悉，參賽者包含來自西班牙、芬蘭、葡萄牙、法國、希臘、烏克蘭、英國、俄羅斯、克羅埃西亞和羅馬尼亞等國。

瑞典性聯合會主席布拉蒂奇（Dragan Bratic）指出「性愛就像任何其他運動一樣，想在這方面取得理想的成果也需要經過不斷訓練，因此人們開始在這方面進行競爭是合乎邏輯的」。

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