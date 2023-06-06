烏軍展開反攻？烏國防部副部長：順利從巴赫姆特朝數個方向推進

烏克蘭國防部副部長馬里亞爾（Hanna Maliar）指出「烏克蘭軍隊已在巴赫姆特（Bakhmut）周圍推進」，並將其描述為「敵對行動的中心」。

BBC報導，烏克蘭當局並未說明這是否是外界期待已久的「反攻行動」的開端，數個月來，巴赫姆特一直處於激烈戰鬥的中心地帶，即使它並不具備戰略價值，但對基輔和莫斯科當局來說具有重要的象徵意義。

烏克蘭軍方消息人士透露「一系列小規模的裝甲進攻行動正在進行中」，馬里亞爾也在社群媒體上指出「儘管遭到頑強抵抗，敵人試圖堅守陣地，但我們的軍隊在戰鬥中正朝數個方向推進」，並補充說「烏軍在奧里霍沃-瓦蘇里夫卡（Orikhovo-Vasulivka）和帕拉斯科維伊夫卡（Paraskoviivka）從200公尺推進至1600公尺，也在伊萬尼夫斯凱 （Ivanivske） 和克利斯奇夫卡 （Klishchiivka）推進100公尺至700公尺」。

據悉，上述4個城鎮都位於巴赫姆特數公里範圍內。

在5日晚間的談話中，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）也感謝烏克蘭士兵在巴赫姆特方向傳遞「令人期待的消息」，他表示「我要感謝每一名士兵、感謝所有的守護者，無論男人和女人，他們為我們帶來一直在等待的消息，做得好！巴赫姆特地區的士兵們！」。

一些分析人士表示，基輔部隊近幾周正試圖包圍巴赫姆特並困住俄軍，但基輔當局已表示不會提前發出反攻的警告。隨著軍事活動顯著增加，烏克蘭聲稱在前線的其他地方取得收穫，而近期種種跡象表明預期中的烏克蘭反攻「可能已經展開」。

路透報導，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）表示國家現在擁有足夠的武器進行反攻，但仍不會針對「反攻是否已經展開」做出回應。基輔官員也警告公眾不要對這次進攻進行臆測，稱「這可能會幫助敵人」。